Tuổi 20 của Hoa hậu Hà Trúc Linh

Hà Trúc Linh khi thực hiện màn "final walk" (bước chân cuối cùng) tại Hoa khôi Đại học Tài chính Marketing 2025. Do bận lịch trình công việc ở Trung Quốc nên cô quay hình trước và phát video tại chung kết, tối 1/11.

Người đẹp nói: "Hai năm trôi qua nhưng trong tôi vẫn vẹn nguyên cảm xúc được xướng tên trở thành hoa khôi. Cảm ơn nhà trường, gia đình, thầy cô, bạn bè đã yêu thương".