Tuổi 20 của Hoa hậu Hà Trúc Linh

Sau đăng quang, cô tham dự nhiều hoạt động trong làng giải trí, cho biết trưởng thành hơn khi có cơ hội di chuyển nhiều giữa các vùng miền để tham gia các hoạt động xã hội, cộng đồng.
Hà Trúc Linh (phải) thăm hỏi, trao quà động viên tinh thần người Thái Nguyên hứng chịu bão lũ, hồi giữa tháng 10.
Trúc Linh làm đại sứ du lịch tỉnh Đăk Lăk, giới thiệu các nét văn hóa đặc trưng của quê hương trong khuôn khổ chương trình khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm hồi tháng 8 ở Hà Nội.
Cô còn tham gia nhiều sự kiện từ Nam ra Bắc trong vai trò người mẫu, đại sứ hình ảnh. Mỗi dịp này, Trúc Linh thường chọn phong cách nhẹ nhàng gồm áo dài hoặc váy voan, xếp tầng.
Hà Trúc Linh trở thành "nàng thơ" của nhiều nhà mốt, xuất hiện ở vị trí mở màn hoặc vedette của show. Cô cho biết làm người mẫu giúp cô trau dồi thêm kỹ năng catwalk, tạo dáng trước ống kính.
Người đẹp trên sàn runway.
Hà Trúc Linh thực hiện bộ ảnh với đầm dạ hội dịp đón tuổi mới, ngày 2/11.
Hậu trường chụp bộ ảnh kỷ niệm của Hà Trúc Linh.
Hà Trúc Linh khi thực hiện màn "final walk" (bước chân cuối cùng) tại Hoa khôi Đại học Tài chính Marketing 2025. Do bận lịch trình công việc ở Trung Quốc nên cô quay hình trước và phát video tại chung kết, tối 1/11.
Người đẹp nói: "Hai năm trôi qua nhưng trong tôi vẫn vẹn nguyên cảm xúc được xướng tên trở thành hoa khôi. Cảm ơn nhà trường, gia đình, thầy cô, bạn bè đã yêu thương".
Các hoạt động của Hà Trúc Linh do một công ty truyền thông sắp xếp và quản lý. Hoa hậu đang được nhà trường tạo điều kiện để hoàn thành vai trò.
Chặng đường từ sinh viên thành hoa hậu của Trúc Linh.
Hà Trúc Linh được nhận xét có gương mặt sáng, chiều cao 1,72 m, số đo hình thể lần lượt là 80-59-95 cm.
Đời thường, cô hướng đến các hoạt động thể thao để giữ tinh thần, năng lượng cho công việc.
Giây phút đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024 của Hà Trúc Linh.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp