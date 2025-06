Tuổi 14 của 'búp bê Nga' Anastasia Knyazeva

Anastasia Knyazeva là một trong những người mẫu nhí xinh đẹp nhất thế giới do tạp chí Elle, Hello bình chọn. Năm 2015, cô bé trở nên nổi tiếng ở tuổi lên bốn khi tham gia chụp ảnh và quay video cho các chiến dịch quảng cáo dành cho trẻ em. Thời điểm đó, những bức ảnh mẹ cô bé đăng lên Instagram gây sốt, thu hút hàng triệu lượt like. Anastasia có đôi mắt xanh to tròn và trong veo, khuôn mặt bầu bĩnh, được nhiều người gọi là "búp bê sống".