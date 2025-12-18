Tung tin bị chặn đường cướp vàng

Đồng ThápNgười phụ nữ 28 tuổi khai làm mất 10 triệu đồng, sợ chồng la mắng nên hoang báo bị cướp vàng, định mang số nữ trang này đi bán lấy tiền bù vào.

Ngày 18/12, Công an xã Mỹ Hiệp cho biết đang lập hồ sơ xử lý người phụ nữ về hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Mức phạt hiện hành đối với hành vi này là 3-4 triệu đồng.

Cảnh sát làm việc với người phụ nữ hoang báo bị cướp. Ảnh: Phước Thanh

Trước đó, ngày 16/12, chị này đến Công an xã Mỹ Hiệp trình báo khi đón con đi học về đến đường Rạch Ông Đụng (thuộc ấp Mỹ Long 3) thì bị 2 thanh niên chạy xe máy áp sát. Sau khi ép xe khiến chị ngã xuống đường, hai người này đánh, dùng đá đập vào tay cướp 8 vòng vàng rồi lên xe tẩu thoát. Thông tin người phụ nữ bị cướp khiến nhiều người dân trên địa bàn hoang mang.

Công an xã khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera các khu vực... nhưng không phát hiện dấu hiệu liên quan vụ cướp.

Khi công an mời lên làm việc lại, người phụ nữ thừa nhận đã báo tin giả. Do trước đó "bị mất 10 triệu đồng", chị sợ chồng la mắng nên định đem vòng vàng đi cầm cố lấy tiền bù vào. Để che giấu việc này, chị hoang báo bị cướp.

Phước Thanh