Từng qua một lần đò, em tìm bình yên giữa bộn bề cuộc sống

Em sinh ra và lớn lên ở Hà Tĩnh, sinh năm 1993, làm việc tại Hải Phòng.

Em từng trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ, do em, do sự bồng bột của tuổi trẻ, sự không khéo léo để chèo lái cuộc hôn nhân. Em chia tay chồng cũ đã được bốn năm. Sau chia tay, em có tìm hiểu một người nhưng không hợp nên dừng lại, có lẽ do em không được may mắn. Nhiều lúc em muốn buông tay cuộc sống, từ bỏ công việc hiện tại để về quê làm lại. Thực sự cuộc sống hiện tại em không biết phải làm sao, chỉ biết gồng mình để bước tiếp.

Em ăn chay trường, theo Phật pháp, đó tia hy vọng, là cuộc sống của em. Nên em mong, nếu anh đến với em, hãy hiểu cho em, vì người trước họ không đồng tình với quan điểm này của em. Nếu anh chân thành, hãy liên hệ với em, còn không thì đừng làm mất thời gian của nhau anh nhé. Em chỉ cần người phù hợp, không đòi hỏi hay yêu cầu gì cao sang. Cuộc sống vui vẻ, biết nghĩ cho nhau, em tin sóng gió sẽ qua nhanh thôi. Hẹn gặp anh một ngày gần nhất.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ