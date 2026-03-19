Cảm ơn chồng vì đã âm thầm chịu đựng những thiếu sót của vợ suốt 30 năm qua

Nhân kỷ niệm 30 năm ngày cưới, tôi chỉ mong những năm tháng phía trước, chúng tôi giữ được sự bình yên này.

30 năm, một quãng thời gian đủ dài để cuộc đời một người đi qua biết bao đổi thay. Hôm nay, khi tôi 58 tuổi và anh gần 60, ngồi nhìn lại chặng đường ấy, lòng tôi tràn đầy những cảm xúc khó gọi thành tên. 30 năm làm vợ chồng, 30 năm cùng nhau đi qua vui buồn, được mất, hơn thua, yêu thương và cả những giận hờn. Nhân kỷ niệm ngày cưới, tôi chỉ muốn viết cho anh đôi dòng, như một lời cảm ơn chân thành nhất từ tận đáy lòng.

Ngày bước về làm dâu, tôi còn là cô gái trẻ mang theo bao hy vọng về một mái ấm hạnh phúc. Nhưng cuộc sống hôn nhân chưa bao giờ chỉ toàn màu hồng. Những năm đầu chung sống là quãng thời gian không hề dễ dàng đối với tôi. Làm dâu trong một gia đình còn nhiều nề nếp, mẹ chồng nghiêm khắc, chồng lại bận rộn và có phần nóng tính, tôi không ít lần tủi thân. Có những lúc tôi thấy mình lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình.

Tôi nhớ những lần cãi vã vì chuyện nhỏ nhặt: bữa cơm chưa vừa ý, lời nói chưa kịp dịu dàng, những hiểu lầm không được giải thích. Có những hôm anh lớn tiếng, tôi im lặng nuốt nước mắt. Có những ngày tôi chỉ muốn bỏ về nhà mẹ đẻ để tìm một chút bình yên. Thậm chí, có những lúc tôi tự hỏi: liệu mình có đủ sức đi hết con đường này không? Nhưng rồi, sáng hôm sau, chúng ta vẫn cùng nhau dậy sớm, vẫn tất bật lo cho gia đình. Dù giận hờn, anh vẫn đi làm đều đặn, vẫn lo toan từng khoản chi tiêu. Tôi vẫn chăm chút cho từng bữa ăn, từng bộ quần áo của chồng con. Có lẽ chính sự lặng lẽ ấy đã níu chúng ta ở lại với nhau.

30 năm qua, điều quý giá nhất mà chúng tôi có được không phải là vật chất, mà là hai đứa con đã trưởng thành. Con lớn 28 tuổi, con nhỏ 24 tuổi. Ngày chúng còn bé, chúng tôi từng thức trắng đêm vì con sốt, từng lo lắng từng khoản tiền học phí, từng tranh luận cách dạy con. Anh nghiêm khắc, tôi mềm mỏng. Có khi chúng tôi bất đồng quan điểm, nhưng sau cùng cả hai đều muốn con nên người. Nhìn các con hôm nay tự lập, hiểu chuyện, tôi mới thấy những năm tháng vất vả ấy đáng giá biết bao. Tôi hiểu rằng nếu không có anh - người cha trách nhiệm và kỷ luật - tôi khó có thể một mình nuôi dạy con tốt như vậy. Cảm ơn anh vì đã luôn là trụ cột vững vàng cho gia đình, dù đôi khi cách thể hiện của anh không phải lúc nào cũng dịu dàng.

Thời gian đã thay đổi chúng ta rất nhiều. Anh của những năm đầu hôn nhân là một người đàn ông nghiêm khắc, ít nói lời yêu thương. Nhưng anh của hôm nay là một người hiền lành hơn, điềm tĩnh hơn, biết lắng nghe và chia sẻ nhiều hơn. Tôi nhận ra, không chỉ tôi học cách sống tử tế hơn với anh, mà anh cũng đã học cách dịu dàng với tôi. Chúng tôi đều trưởng thành qua từng va vấp. Tôi dần hiểu rằng hôn nhân không phải là nơi để phân định đúng sai, mà là nơi để học cách bao dung. Nếu cứ giữ mãi cái tôi, có lẽ chúng tôi đã không thể đi cùng nhau suốt 30 năm.

Có những giai đoạn kinh tế gia đình khó khăn, đồng lương phải chắt chiu từng đồng. Có những lúc công việc của anh áp lực, anh mang theo cả mệt mỏi về nhà. Tôi cũng có lúc quá tải với trách nhiệm làm vợ, làm mẹ, làm dâu. Nhưng sau tất cả, chúng tôi vẫn không buông tay. Cảm ơn anh vì đã không bỏ cuộc giữa những ngày tôi yếu đuối nhất. Cảm ơn anh vì dù có nóng giận, vẫn luôn đặt gia đình lên trên hết. Cảm ơn anh vì đã âm thầm hy sinh, vì đã chịu đựng những thiếu sót của tôi. Cảm ơn anh vì đã thay đổi, để hôm nay chúng ta có thể ngồi bên nhau bình thản nhắc lại chuyện cũ mà không còn nặng lòng.

Ở tuổi gần 60, tình yêu của chúng ta không còn là những lời hứa hẹn sôi nổi. Tình yêu bây giờ là sự hiện diện lặng lẽ. Là buổi sáng anh hỏi tôi đã uống thuốc chưa. Là những chiều cùng nhau đi chợ, chọn mớ rau, con cá. Là những buổi tối cả hai ngồi xem tivi, bình luận vài câu chuyện thời sự rồi cười nhẹ. Tôi nhận ra hạnh phúc không nằm ở những điều lớn lao. Hạnh phúc là khi đi qua sóng gió mà vẫn còn ngồi cạnh nhau. Là khi nhìn lại những năm tháng đã qua mà không còn trách móc, chỉ còn lại sự biết ơn.

Ba mươi năm trước, tôi yêu anh bằng cảm xúc của một cô gái trẻ. Hôm nay, tôi thương anh bằng sự thấu hiểu của một người phụ nữ đã đi qua gần hết cuộc đời. Thương mái tóc đã bạc đi vì lo toan. Thương những nếp nhăn nơi khóe mắt. Thương cả những khuyết điểm mà tôi từng khó chịu, bởi chính những điều ấy làm nên con người anh. Nếu được quay lại, tôi không dám nói mọi thứ sẽ hoàn hảo hơn nhưng tin rằng mình vẫn sẽ chọn anh. Bởi chính những va vấp, những giận hờn đã giúp chúng tôi hiểu giá trị của sự nhẫn nhịn và tha thứ.

Nhân kỷ niệm 30 năm ngày cưới, tôi chỉ mong những năm tháng phía trước, chúng tôi giữ được sự bình yên này. Khi các con đã trưởng thành, ngôi nhà bớt tiếng ồn ào, tôi mong hai vợ chồng sẽ trở thành những người bạn già của nhau - cùng đi dạo buổi sáng, cùng uống trà chiều, cùng nhắc lại những kỷ niệm cũ mà mỉm cười. 30 năm, một chặng đường không ngắn, chúng ta đã đi qua bằng cả nước mắt lẫn nụ cười. Và hôm nay, khi nhìn lại, tôi không còn nhớ rõ những lần cãi vã, chỉ nhớ rằng chúng tôi đã không rời bỏ nhau.

Cảm ơn anh - người chồng của tôi, người đã cùng tôi đi qua tuổi trẻ, trung niên và sắp bước vào tuổi già. Cảm ơn anh vì đã ở lại. Cảm ơn anh vì đã thay đổi. Cảm ơn anh vì đã cùng tôi xây dựng một gia đình mà hôm nay tôi có thể tự hào. 30 năm nghĩa vợ chồng không phải là điều gì quá lãng mạn, mà là sự bền bỉ. Và tôi tin rằng chỉ cần còn có nhau bên cạnh, những năm tháng phía trước sẽ vẫn đủ đầy và ấm áp. Tôi biết ơn vì trong cuộc đời này, tôi đã có anh đồng hành suốt 30 năm qua.

Thu Nga