Từng nghĩ tình đầu là tất cả cho đến khi gặp vợ

Chúng tôi từng hao tổn sức khỏe, mâu thuẫn, rồi dần hiểu nhau hơn để đồng hành, cân bằng và giữ hạnh phúc gia đình.

Mối tình đầu chắc chắn khó quên với bất cứ ai, tôi cũng vậy. Vào ngày ôn thi đại học, tôi tình cờ thấy em giữa hàng trăm bạn sinh viên khác, cái giây phút đó tôi như bị hút hồn, cả không gian và thời gian yên lặng, tới tận giờ tôi không bao giờ quên. Tóc em xõa ngang vai, cặp kính nhỏ viền đen, chiếc mũi cao, đôi mắt sáng, em mặc chiếc áo caro màu vàng chanh tay ngắn, chiếc quần jean màu xanh nhẹ, khoác ba lô dây da màu đen, ôm tập vở trước người. Em cúi người nhìn xuống, chân khẽ đá những chiếc lá bàng rơi. Cái khoảnh khắc đầu tiên tôi nhìn thấy em, lòng rối bời.

Đã 18 năm trôi qua, mối tình đầu của tôi bị giới hạn về khoảng cách sau 4 năm yêu xa. Điều tôi sốc nhất là sau 3 tháng chia tay, tôi hay tin em lấy chồng. Tôi đã nghĩ mối tình đầu vậy là trọn vẹn khoảnh khắc với em rồi, em không muốn trải qua giai đoạn dài lê thê chỉ để đau lòng như từng yêu tôi nữa thôi. Tôi cũng như bao người, vẫn sống, tiếp tục yêu vài mối tình nữa, nhưng thực sự lúc đó tôi không còn sự nhiệt huyết trong tình yêu như thưở ban đầu. Có người bảo tôi bị tổn thương trong tình yêu nên đôi khi hờ hững như vậy?

Tôi quen vợ ở công ty cũ, không có ấn tượng gì đặc biệt, cô ấy nhỏ người, ngồi ở một góc trong văn phòng. Nhưng sự sắp đặt của nhân duyên không ai có thể biết trước. Cô ấy là người cùng tôi vượt qua nhiều sóng gió, thất bại lẫn thành công trong công việc. Chúng tôi từng hao tổn về sức khỏe, mâu thuẫn nhau về nhiều khía cạnh. Rồi chúng tôi dần hiểu nhau hơn để đồng hành, cân bằng và giữ gìn hạnh phúc của đại gia đình. Mười năm bên nhau, chúng tôi có với nhau 3 cậu nhóc kháu khỉnh, khỏe mạnh và đáng yêu. Gia đình lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười, tiếng la, tiếng khóc, nhưng yêu thương nhau vô vàn.

Dần dần tôi cũng hiểu được, tình yêu không chỉ là tình yêu đôi lứa, mà tình yêu mở rộng vòng tay chào đón những điều khác nữa, tình yêu nó rộng lớn và bao la như biển cả, cũng thổn thức vô cùng. Tình yêu là những bữa cơm nấu chờ nhau về dùng, là tiếng dạ thưa của lũ trẻ, là những ngày chăm bẵm các con lớn lên từng ngày. Còn là sự âu yếm cả lời nói, nụ cười và trân quý nhau từng khoảnh khắc. Hiện tại chúng tôi đã yêu nhau như thế, nó lớn hơn rất nhiều tình yêu đôi lứa khi xưa.

Huy Thịnh