Tùng Dương sở hữu điện thoại XOR giới hạn mừng Quốc Khánh

Tùng Dương là một trong những người đầu tiên sở hữu điện thoại XOR Vietnam Heritage Edition, với màn hình mặc định cờ đỏ sao vàng, đúng dịp Quốc khánh 2/9.

XOR Vietnam Heritage Edition giới hạn 80 chiếc, được chế tác riêng cho thị trường Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025). Lễ bàn giao điện thoại cho ca sĩ Tùng Dương diễn ra tại XOR Boutique (Hàng Bài, Hà Nội) sáng 30/8, được đôi bên ví như "nơi tinh hoa nghệ thuật chế tác Anh gặp gỡ tâm hồn nghệ sĩ Việt, tôn vinh thành tựu đất nước và con người Việt.

Tùng Dương chinh phục khán giả bằng chất giọng nội lực và những dự án nghệ thuật nhân văn. Tương tự, XOR thuyết phục giới thượng lưu bằng vẻ đẹp vượt thời gian, nhấn vào di sản công nghệ bảo mật. Ở hai lĩnh vực khác nhau, cả nghệ sĩ và thương hiệu đều chọn con đường riêng, khác biệt số đông, nhưng giao nhau ở triết lý về sự bền bỉ, chiều sâu trong việc kiến tạo giá trị bền vững.

Lễ bàn giao điện thoại cho Tùng Dương cuối tháng 8. Ảnh: NVCC

Mùa thu này, XOR ra mắt mẫu Vietnam Heritage Edition, với điểm nhấn là khi khởi động sẽ có màn hình cờ đỏ sao vàng hiện lên màn hình (mặc định), ứng dụng công nghệ bảo mật mới nhất và thiết kế xa xỉ. Mặt sau máy khắc rõ tên phiên bản.

Cùng thời điểm ấy, Tùng Dương ra mắt ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình, tôn vinh tình đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và khẳng định tầm vóc, vị thế quốc tế của Việt Nam.

Mỗi chiếc XOR Vietnam Heritage Edition mừng 80 năm Quốc khánh được định vị là tác phẩm nghệ thuật, do nghệ nhân Anh Quốc chế tác từ những loại vật liệu quý hiếmnhư: bộ khung titanium Grade 5, mặt kính sapphire nguyên khối, lớp da bê cao cấp nhằm giữ trọn vẹn vẻ đẹp nguyên bản theo thời gian.

Phía sau màn hình lá cờ đỏ sao vàng là nền tảng vận hành âm thầm, gìn giữ quyền riêng tư của chủ nhân bằng nền tảng mã hóa nhiều lớp do các kỹ sư công nghệ Anh phát triển. Mọi cuộc gọi và tin nhắn được bảo mật tối đa.

Thiết bị nhỏ gọn này còn chú trọng nâng tầm chất lượng sống với cảm biến môi trường đo lường chất lượng không khí và công nghệ chống ồn chủ động lọc bỏ tạp âm ồn ào của phố thị, mang đến sự yên tĩnh trong từng cuộc đàm thoại.

Tùng Dương nói hạnh phúc khi sở hữu phiên bản đặc biệt ngay trước thềm 2/9. Ảnh: NVCC

Theo đại diện nhà sản xuất: "Giới hạn 80 chiếc trên toàn cầu, mỗi sản phẩm là mảnh ghép quý trong bức tranh chung tôn vinh di sản Việt Nam. Cầm trên tay mẫu điện thoại này, chủ nhân như chạm tới điểm giao hòa giữa lịch sử và hiện tại, nghệ thuật và công nghệ, qua đó khẳng định phong cách sống thượng lưu, khác biệt".

Phiên bản Vietnam Heritage Edition mừng 80 năm Quốc khánh hiện có mặt tại XOR Boutique (17 Hàng Bài, Hà Nội). Giới mộ điệu có thể trực tiếp trải nghiệm sự độc bản - chất liệu cao cấp, nghệ thuật thủ công châu Âu đến chiều sâu biểu tượng gắn liền niềm tự hào dân tộc.

Đông Vệ