Tùng Dương: 'Show In the Mirror giúp gần khán giả thời dịch'

Tùng Dương hứng khởi với show "In the mirror" và hứa hẹn thăng hoa ở đêm nhạc trực tuyến 20h tối 19/1 cùng Bùi Anh Tuấn.

TL

Show nhạc trực tuyến In the Mirror do VnExpress tổ chức, phát trực tiếp trên nền tảng eBox. Số đầu tiên lên sóng ngày 19/1 với sự xuất hiện của hai ca sĩ Tùng Dương và Bùi Anh Tuấn.

In the Mirror hứa hẹn mang đến cho người xem trải nghiệm của một show âm nhạc trực tuyến kiểu mới trong không gian của riêng mình. Điểm nhấn đặc biệt chương trình là phần hoán đổi ca khúc giữa hai ca sĩ.

Khán giả có thể tìm hiểu thêm về show nhạc trực tuyến tại đây. Chương trình vẫn đang bán vé với mức giá 399.000 đồng tại đây.

Huy Mạnh