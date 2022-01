Tùng Dương livestream trước thềm show In the Mirror

Ca sĩ Tùng Dương sắp trò chuyện trực tiếp cùng khán giả để chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho show nhạc trực tuyến In the Mirror kết hợp cùng Bùi Anh Tuấn.

Vào lúc 14h ngày 16/1, Tùng Dương sẽ có buổi livestream trực tuyến Countdown In the Mirror trên fanpage báo điện tử VnExpress. Đây là chương trình giao lưu trước thềm concert trực tuyến sẽ diễn ra vào ngày 19/1 tới đây.



Trong buổi livestream, khán sẽ được tham gia vào không gian trò chuyện gần gũi cùng nam ca sĩ, nghe anh nói về cuộc sống, thói quen và sở thích âm nhạc... Đặc biệt, khán giả cũng hiểu thêm những cảm xúc của anh khi kết hợp, hoán đổi âm nhạc cùng Bùi Anh Tuấn. Những suy nghĩ, chiêm nghiệm về sự khác biệt, cũng như nét tương đồng trong âm nhạc sẽ được Tùng Dương chia sẻ trong chương trình.

Hành trình chuẩn bị cho In the Mirror sẽ được Tùng Dương chia sẻ trong buổi livestream trên fanpage VnExpress lúc 14h, 16/1.

Nam ca sĩ cũng hé lộ những nét mới lạ trong các màn trình diễn tại In the Mirror sắp tới, cách anh phối lại một số bài hát và kỳ vọng vào màn hoán đổi ca khúc với Bùi Anh Tuấn.

Độc giả theo dõi livestream được tham gia chương trình trình bốc thăm công bố kết quả 3 minigames, với phần thưởng là 9 vé xem shown nhạc trực tuyến In the Mirror cho những khán giả may mắn.

Chương trình livestream Countdown In the Mirror là không gian để khán giả cảm nhận sức hút của show âm nhạc trực tuyến sẽ diễn ra vào ngày 19/1, đồng thời hiểu thêm về những tâm huyết mà Tùng Dương đã bỏ ra cho màn trình diễn sắp tới.

Danh sách các bài hát sẽ được Tùng Dương và Bùi Anh Tuấn thể hiện trong In the Mirror vào ngày 19/1.

Show nhạc trực tuyến In the Mirror do VnExpress tổ chức, phát trực tiếp trên nền tảng eBox. Số đầu tiên lên sóng ngày 19/1. "In the Mirror" hứa hẹn mang đến cho người xem trải nghiệm của một show âm nhạc trực tuyến kiểu mới trong không gian của riêng mình.

Điểm nhấn đặc biệt chương trình là phần hoán đổi ca khúc giữa hai ca sĩ. Trong khi Bùi Anh Tuấn thể hiện lại ca khúc "Quê nhà", Tùng Dương sẽ hát "Nơi tình yêu bắt đầu" theo cách phối mới. Khán giả có thể tìm hiểu thêm về show nhạc trực tuyến In the Mirror tại đây.

