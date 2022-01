Tùng Dương hát 'Nơi tình yêu bắt đầu' trong show In The Mirror

Bùi Anh Tuấn sẽ thể hiện trực tiếp "Quê nhà", trong khi Tùng Dương hát "Nơi tình yêu bắt đầu" theo cách phối mới trong show nhạc trực tuyến "In the Mirror" ngày 19/1.

Danh sách những ca khúc sẽ được Tùng Dương và Bùi Anh Tuấn thể hiện trong show "In the Mirror" đã chính thức được công bố. Hàng loạt ca khúc gắn liền với tên tuổi hai nghệ sĩ sẽ được ngân lên trong không gian âm nhạc trực tuyến đầu tiên trên nền tảng eBox.

Để đáp lại yêu cầu của khán giả, Tùng Dương đã lựa chọn thể hiện hai ca khúc quen thuộc là Chiếc khăn Piêu và Mang Thai. Trong đó, Chiếc khăn Piêu là một trong những bài hát được nhiều khán giả biết đến, gắn liền với sự nghiệp và phong cách âm nhạc Tùng Dương.

Mang thai là ca khúc do nhạc sĩ Sa Huỳnh sáng tác, nằm trong album Human được Tùng Dương phát hành vào năm 2020. Nếu Chiếc khăn Piêu mang nhịp điệu dồn dập, âm hưởng miền núi phía Bắc, Mang thai lại là một ca khúc thể hiện màu sắc âm nhạc nhẹ nhàng, da diết với phần lời giàu cảm xúc. Tùng Dương từng chia sẻ, ca khúc Mang thai là sợi dây kết nối tình cảm giữa anh và con trai.

Đặc biệt trong phần hoán đổi ca khúc, Tùng Dương sẽ làm mới và thể hiện hit Nơi tình yêu bắt đầu, vốn gắn liền với tên tuổi và sự nghiệp Bùi Anh Tuấn. Ca khúc sẽ được phối khí lại theo phong cách riêng của Tùng Dương, hứa hẹn một màn biểu diễn đầy bất ngờ để gửi tới khán giả của In the Mirror.

Danh sách các bài hát sẽ được Tùng Dương và Bùi Anh Tuấn thể hiện trong In the Mirror vào ngày 19/1.

Là ca sĩ sẽ song hành cùng Tùng Dương trong show nhạc trực tuyến, Bùi Anh Tuấn cũng sẽ gửi tới khán giả hai bản tình ca nổi tiếng là Buông và Chia Tay. Trong đó, Buông là single ra mắt năm 2015 được sáng tác bởi Nguyễn Duy Anh. Ca khúc kể về một mối tình lãng mạn những gặp nhiều trắc trở, với sự thể hiện của Bùi Anh Tuấn, bài hát thu hút với ca từ đẹp, không quá ủy mị và giai điệu bắt tai.

Để khán giả In the Mirror có thể trải nghiệm các khía cạnh âm nhạc khác nhau, ca sĩ đã lựa chọn thể hiện Chia Tay, được sáng tác bởi nhạc sỹ Kiên Trần. Khác với những bản tình ca tha thiết, đây là bài hát mang đậm màu sắc R&B pha trộn chút acoustic. Phát hành từ năm 2017, bài hát đã nhận được sự yêu thích của công chúng và đạt 28 triệu lượt nghe trên Youtube.

Trong phần hoán đổi ca khúc, Bùi Anh Tuấn sẽ thể hiện bài hát Quê nhà được sáng tác bởi nhạc sĩ Trần Tiến. Đây là bài hát vốn gắn liền với phong cách âm nhạc Tùng Dương. Trong phần thể hiện tại show In the Mirror tới đây, Quê nhà qua giọng hát của Bùi Anh Tuấn sẽ là phần trình bày hứa hẹn mang lại nhiều bất ngờ cho người xem.

Để thể hiện một không gian âm nhạc giàu tâm sự, thể hiện sự soi chiếu âm nhạc giữa hai nghệ sĩ, Bùi Anh Tuấn và Tùng Dương cũng sẽ đứng chung sân khấu và thể hiện Em ơi Hà Nội phố của nhạc sĩ Phú Quang. Đồng thời, bản mashup Phố không mùa - Ngày chưa giông bão cũng sẽ là một tiết mục mang đến cho khán giả nhiều bất ngờ.

Show nhạc trực tuyến In the Mirror do VnExpress tổ chức, phát trực tiếp trên nền tảng eBox. Số đầu tiên lên sóng ngày 19/1. Cũng trong chương trình, Tùng Dương và Bùi Anh Tuấn sẽ đối thoại trực tiếp, giao lưu và nói về phong cách, cá tính nghệ thuật, dấu ấn sự nghiệp... Tìm hiểu thêm về In the Mirror tại đây.

Thảo Miên