Tùng Dương hát ca khúc về đất nước của Nguyễn Văn Chung

Ca sĩ Tùng Dương hát "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác, phát hành dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9.

Nhạc phẩm được Nguyễn Văn Chung viết từ tháng 7, khi đất nước có nhiều thay đổi lớn, nhất là sau khi sáp nhập các tỉnh, thành. "Sống giữa thời khắc chuyển mình của dân tộc, tôi muốn viết ca khúc nói về khát vọng cống hiến của người trẻ", nhạc sĩ nói.

Khi hoàn thành, anh lập tức nghĩ đến giọng ca của Tùng Dương và gửi cho ca sĩ. Trong hơn một tháng làm việc cùng nhau, cả hai nhiều lần sửa đi sửa lại bài hát trước khi có sản phẩm chính thức. Nguyễn Văn Chung thích dùng cụm từ "con rồng châu Á" trong khi ca sĩ Tùng Dương không thích cách so sánh này. Tuy nhiên, nhạc sĩ vẫn viết "khát khao con rồng châu Á", thể hiện mong muốn đưa nền kinh tế đất nước đi lên. Về tên ca khúc, Tùng Dương gợi ý cụm Vươn vai Việt Nam. Nguyễn Văn Chung muốn cái tên có tầm vóc, khái quát nhiều ý nghĩa hơn nên đặt là Tự hào tiếp bước tương lai.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung (trái) và ca sĩ Tùng Dương tại buổi giới thiệu sản phẩm, chiều 14/8. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ở phần mở đầu, nhạc sĩ viết: "Việt Nam hỡi, yêu giọng nói nơi tôi được sống". Anh lý giải về cảm hứng: "Khi sáng tác, tôi nhớ đến mình thuở bé, ngày nào cũng mong được nghe tiếng ru của mẹ. Với những người Việt Nam xa Tổ quốc, ai cũng thèm nghe giọng nói quê hương. Tôi nghĩ tình yêu quê hương bắt đầu từ yêu tiếng Việt thân thương".

Ca khúc được nhạc sĩ trẻ Lê Phong phối với chất liệu EDM, kết hợp một đoạn độc tấu violin. Phần hình ảnh do Vũ Hồng Thắng đạo diễn, ghi lại những hình ảnh đẹp ở quảng trường Ba Đình, cột cờ Hà Nội và một số danh lam thắng cảnh khắp Bắc, Trung, Nam.

Sau 20 tiếng ra mắt, MV đạt gần 600.000 lượt xem trên YouTube. Nhiều khán giả nhận xét bài hát có ca từ ý nghĩa, giai điệu hào hùng. Tùng Dương cho biết sẽ biểu diễn Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai ở nhiều sự kiện lớn dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Anh mong ca khúc được nhiều đồng nghiệp, khán giả cover.

Nguyễn Văn Chung 42 tuổi, quê ở TP HCM, tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ - Tin học. Năm 2005, anh viết Vầng trăng khóc, giúp đôi song ca Nhật Tinh Anh - Khánh Ngọc trở thành hiện tượng. Nhiều bài hát của anh đóng đinh trong sự nghiệp các ca sĩ như Cao Thái Sơn (Con đường mưa), Khánh Phương (Chiếc khăn gió ấm), Akira Phan (Mùa đông không lạnh), Nam Cường (Bay giữa Ngân Hà), Bảo Thy - Quang Vinh (Ngôi nhà hoa hồng), Hiền Thục (Nhật ký của mẹ). Hồi tháng 4, ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình của anh đạt bốn tỷ lượt xem trên các nền tảng.

Anh còn thành công trong mảng nhạc thiếu nhi, với số lượng khoảng 300 bài. Tổ chức kỷ lục Việt Nam xác nhận anh là Nhạc sĩ trẻ có nhiều ca khúc thiếu nhi nhất.

Tùng Dương, 42 tuổi, là một trong những giọng ca trưởng thành từ Sao Mai Điểm hẹn 2004. Ca sĩ được giới chuyên môn đánh giá có giọng hát nội lực, phong cách âm nhạc độc đáo. Sau cuộc thi, anh bền bỉ hoạt động nghệ thuật, từng ra sáu album phòng thu, tổ chức 11 liveshow, giành nhiều giải thưởng uy tín. Anh kết hôn với Giang Phạm năm 2010, có con trai Mạc Lam năm 2015.

Cuối năm ngoái, anh gây chú ý với ca khúc Tái sinh, Tăng Duy Tân sáng tác, thắng Bài hát của năm ở giải Cống hiến. Gần đây, anh được chú ý khi hát các ca khúc đề tài quê hương như Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Một vòng Việt Nam.

