Tùng Dương giao lưu trực tuyến cùng Chủ tịch FPT

Ca sĩ Tùng Dương và Chủ tịch FPT Trương Gia Bình sẽ trò chuyện cùng khán giả tại chương trình 'fanmeeting' đặc biệt, diễn ra vào chiều 15/2.

Buổi fanmeeting là không gian trò chuyện giữa nam ca sĩ cùng khán giả - những người đã đăng ký tham dự In The Mirror - show nhạc trực tuyến đầu tiên của VnExpress. Người dẫn dắt sẽ là vị khán giả đặc biệt - Chủ tịch FPT Trương Gia Bình.

Trong khuôn khổ chương trình, Tùng Dương và chủ tịch tập đoàn công nghệ sẽ trò chuyện về âm nhạc, chia sẻ về những khoảnh khắc ấn tượng trong show In the Mirror số đầu tiên. Hàng loạt câu chuyện hậu trường, những khó khăn trong khâu tổ chức một show nhạc trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh cũng sẽ được êkíp tổ chức chia sẻ.

Chương trình dành cho tối đa 250 người tham dự. Các khán giả của In the Mirror và độc giả quan tâm có thể đăng ký tại đây. Buổi fanmeeting sẽ được livestream trực tiếp trên nền tảng On Meeting vào lúc 14h ngày 15/2.

Bên cạnh phần trò chuyện về âm nhạc và show In the Mirror, khán giả cũng sẽ được tham gia vào phần bốc thăm may mắn để có cơ hội nhận quà từ ban tổ chức.

Tùng Dương trên sân khấu 'In The Mirror' tối 19/1.

Show nhạc trực tuyến In the Mirror do VnExpress tổ chức, phát trực tiếp trên nền tảng eBox. Số đầu tiên của chương trình đã lên sóng ngày 19/1 với sự tham gia của Tùng Dương và Bùi Anh Tuấn. Hai nam ca sĩ đã có màn hoàn đổi ca khúc mới lạ, với Tùng Dương hát Nơi tình yêu bắt đầu còn Bùi Anh Tuấn thể hiện lại ca khúc Quê nhà.

Trong đêm diễn gần 2 tiếng, Tùng Dương đã thể hiện hai bản hit gắn liền với tên tuổi của anh với cách phối mới như: hát chiếc Chiếc khăn piêu kết hợp tiếng đàn accordion của nghệ sĩ Đặng Hùng, thể hiện Mang thai một cách giàu triết lý, đậm tính nhân sinh.

Với In the Mirror, Ban tổ chức muốn mang đến cho khán giả một sân khấu nơi họ có thể gặp gỡ, lắng nghe, thưởng thức âm nhạc từ không gian của riêng mình. In the Mirror đang bán vé cho khán giả xem sau với giá 119.000 đồng tại đây.

Thảo Miên