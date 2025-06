Tùng Dương gặp gỡ danh ca mù Andrea Bocelli

ItalyTùng Dương nói hạnh phúc khi có cơ hội gặp gỡ, thưởng thức giọng hát của danh ca mù ở concert "A magical night in Pompeii with Andrea Bocelli".

Ca sĩ có cơ hội dự gala diner của danh ca Andrea Bocelli và vợ ông - bà Veronica Berti - tổ chức trước concert. Sau đêm diễn kết thúc, anh có mặt ở hậu trường và gặp gỡ thần tượng. "Tôi cảm nhận được nguồn năng lượng, sự nhạy cảm tuyệt đối với âm thanh và sự truyền cảm hứng lớn của danh ca", Tùng Dương nói.

Andrea Bocelli hát "Time to say goodbye" Danh ca mù Andrea Bocelli hát "Time to say goodbye". Video: Tùng Dương

Trong chương trình, danh ca nói âm nhạc và thơ có vai trò quan trọng trong mối quan hệ, giúp hai vợ chồng ông hòa quyện, mãi giữ "lửa" tình cảm và cùng hiểu biết nhiều vấn đề. Vợ của Andrea Bocelli là phó chủ tịch của quỹ mang tên ông, giúp đỡ những người nghèo, mù chữ và khó khăn do bệnh tật.

Tùng Dương nói vinh dự khi gặp gỡ danh ca mù Andrea Bocelli trong concert của ông diễn ra tại thành phố Pompeii, ngày 28/6. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ca sĩ cho biết Andrea Bocelli thích thú khi anh nói khán giả Việt luôn mong một ngày nào đó ông sang Việt Nam biểu diễn.

Tùng Dương từng nhiều lần cover những tác phẩm bất hủ của danh ca mù như Caruso, Conte Partiro, The Prayer, Osole mio. Khi nghe danh ca hát trực tiếp, anh thấy kinh ngạc vì nội lực từ chất giọng của ông. "Ở tuổi 71 của ông, không thể tin được năng lượng và thể lực của ông vẫn đủ để cất lên những quãng cao mạnh mẽ như vậy", ca sĩ nói.

Tùng Dương chụp hình kỷ niệm cùng vợ danh ca Andrea Bocelli - bà Veronica Berti. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo Tùng Dương, anh ấn tượng với bản Nessun Dorma khi ông Andrea Bocell hòa quyện cùng dàn nhạc I Philharmonici di Naples và hợp xướng That’s Naples dưới sự chỉ huy của Carlo Morelli. "Tôi thích sự nồng nàn trong những cảm xúc của ông ở mảng ca khúc trữ tình. Ông có tâm hồn nghệ sĩ cùng sự nhạy cảm đặc biệt với âm thanh️", anh cho biết.

Danh ca mù Andrea Bocelli biểu diễn "Nessun Dorma" Danh ca mù Andrea Bocelli hát "Nessun Dorma". Video: Tùng Dương

Nghệ sĩ Hồng Nhung cũng có mặt thưởng thức concert. Với chị được thưởng thức đêm trình diễn live của nghệ sĩ Andrea Bocelli là một ơn huệ. "Ông Andrea Bocelli nổi danh thế giới vì giọng hát thiên thần, làm nên sự thành công vang dội khi kết hợp opera với nhạc pop. Câu chuyện cuộc đời ông cũng truyền cảm hứng sống mạnh mẽ, khi vượt qua định mệnh bị mù từ 12 tuổi, biến giấc mơ âm nhạc thành hiện thực", ca sĩ nói.

Andrea Bocelli là ca sĩ, nhạc sĩ Italy nổi tiếng với chất giọng nam cao. Tên tuổi của ông gắn liền các nhạc phẩm Besame Mucho, Time To Say Goodbye, Vivo Per Lay. Ông bị tai nạn và mù vĩnh viễn từ nhỏ. Năm 2014, ông kết hôn với bạn gái lâu năm - diễn viên Veronica Berti. Danh ca Celine Dion- người nhiều lần song ca với ông - từng nói: "Nếu Chúa có một giọng hát, hẳn tiếng hát đó rất giống với Andrea Bocelli".

Hoàng Dung