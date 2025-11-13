Tùng Dương diện đồ gần nửa tỷ đồng đi xem show

Hà NộiCa sĩ Tùng Dương dát bộ cánh hàng hiệu gần 500 triệu đồng, dự đêm mở màn Tuần thời trang Quốc tế Việt Nam.

Tối 12/11, trên thảm đỏ dự sự kiện, ca sĩ diện hai thiết kế của Alexander McQueen, gồm blazer bằng vải gabardine thêu tay 12.000 USD (316 triệu đồng), túi cầm tay đính đá gần 3.000 USD (79 triệu đồng). Tùng Dương phối đồ đồng điệu với giày Christian Louboutin khoảng 1.800 USD (47,3 triệu đồng).

Tùng Dương trên thảm đỏ Tuần thời trang Quốc tế Việt Nam 2025. Ảnh: Giang Huy

Đặc trưng với quai cầm hình nhẫn đầu lâu, ví cầm tay của Alexander McQueen là một trong những thiết kế nổi tiếng nhất thế giới. Túi được giới thiệu lần đầu năm 2009, lấy cảm hứng từ sự pha trộn giữa văn hóa đường phố London và chủ nghĩa lãng mạn Gothic. Qua 16 năm, túi được phát triển với nhiều chất liệu và họa tiết trang trí, là tiền thân của nhiều mẫu túi Alexander McQueen ngày nay.

Vốn yêu thích các thiết kế phá cách, nổi loạn, trên sân khấu lẫn đời thường, Tùng Dương thường xuyên chọn những thiết kế độc lạ, được thiết kế riêng hoặc sưu tầm từ các hãng mốt quốc tế.

Tùng Dương hát 'Nhớ mùa thu Hà Nội' Dưới hàng ghế khán giả, Tùng Dương hát "Nhớ mùa thu Hà Nội" sau màn chia sẻ cảm nhận về đêm diễn. Video: MultiMedia

Tùng Dương là một trong những giọng ca trưởng thành từ Sao Mai Điểm hẹn 2004. Ca sĩ được giới chuyên môn đánh giá có giọng hát nội lực, phong cách âm nhạc độc đáo. Anh đã ra sáu album phòng thu, tổ chức 11 liveshow, giành nhiều giải thưởng uy tín. Gần đây, anh được chú ý khi hát các ca khúc đề tài quê hương như Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Một vòng Việt Nam. Đầu tháng, ca sĩ vừa ra mắt đĩa than The Voice - Timeless gồm tám ca khúc của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, Nguyễn Ánh 9, Phạm Duy.

Tuần thời trang Quốc tế Việt Nam mùa mốt Thu Đông 2025 kéo dài từ ngày 12 đến 15/11 tại Hà Nội. Đêm mở màn giới thiệu các thiết kế của Vũ Việt Hà, Frederick Lee, Chu La, Hà Linh Thư. Ngoài Tùng Dương, một số người nổi tiếng tham gia đêm tiệc gồm hoa hậu Ngọc Hân, ca sĩ Minh Hằng, nhà thiết kế Hà Duy.

Ý Ly