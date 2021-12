Trong chương trình âm nhạc "Con đường âm nhạc" hồi cuối tháng 11, Tùng Dương phối sơ mi trắng dài với áo khoác ngắn, quần đen và sneakers. Anh trình diễn nhiều ca khúc với phong cách máu lửa quen thuộc như "Trời và đất", "Con cò" (Lưu Hà An), "Chiếc khăn Piêu" (Doãn Nho)...

Khán giả có thể gặp lại Tùng Dương vào 20h ngày 26/12, tại "In the Mirror" - show nhạc trực tuyến đầu tiên của VnExpress, phát trên nền tảng eLive. Anh là khách mời số đầu tiên, kể về 17 năm sự nghiệp, trình diễn nhiều ca khúc gắn tên tuổi và thử thách bản thân khi hát loạt hit của đồng nghiệp trẻ. Xem chi tiết tại đây.