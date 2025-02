Tùng Dương cạnh tranh Soobin, Sơn Tùng M-TP

Tùng Dương cạnh tranh các đàn em Quốc Thiên, Sơn Tùng M-TP, Soobin, Hiếu Thứ Hai ở hạng mục Nam ca sĩ của năm tại giải Cống Hiến 2025.

Tại buổi công bố đề cử chiều 13/2, hội đồng chuyên môn đánh giá cuộc đua ở hạng mục dành cho các nam nghệ sĩ "gay cấn, khó đoán", bởi năm ứng viên đều có một năm hoạt động hiệu quả. Tùng Dương ra album mới, hoàn thành hai concert ở Hà Nội, Đà Nẵng. Quốc Thiên, Soobin Hoàng Sơn gây chú ý khi tham gia show Anh trai vượt ngàn chông gai. Ngoài ra, Quốc Thiên thành công với chuỗi concert kỷ niệm 20 năm ca hát, còn Soobin phát hành album Bật nó lên.

Ca sĩ Tùng Dương, Soobin Hoàng Sơn. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sơn Tùng M-TP gây sốt khi trở lại với các MV Chúng ta của tương lai, Đừng làm trái tim anh đau, đạt nhiều kỷ lục nhạc trực tuyến. Hiếu Thứ Hai trở thành hiện tượng khi vô địch show Anh trai say hi.

Tùng Dương dẫn đầu với bốn hạng mục đề cử. Ngoài cạnh tranh giải Nam ca sĩ của năm, anh có tên trong cuộc đua Album của năm (Multiverse), Liveshow của năm (Người đàn ông hát), Ca khúc của năm (Tái sinh).

'Tái sinh' - Tùng Dương Ca khúc "Tái sinh" của Tùng Dương. Video: Nhân vật cung cấp

Nghệ sĩ có một năm thành công với các sản phẩm được đánh giá cao về chất lượng lẫn độ phổ biến. Ca khúc Tái sinh (Tăng Duy Tân sáng tác) vang lên ở nhiều nơi, đạt top 1 trending trên YouTube trong ba tuần. Tháng 1, anh được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vinh danh là Ca sĩ nổi bật năm 2024.

Soobin xếp sau với ba đề cử, gồm: Nam ca sĩ của năm, Album của năm (Bật nó lên), MV của năm (Giá như).

Hai show nhạc nổi bật trong năm - Anh trai vượt ngàn chông gai và Anh trai say hi, có mặt trong hạng mục Chuỗi chương trình của năm, cùng Lễ hội Âm nhạc Quốc tế HOZO, Giao lộ thời gian, Our song Việt Nam.

Hạng mục Nữ ca sĩ của năm là cuộc cạnh tranh của các tên tuổi: Hồng Nhung, Trang Pháp, Uyên Linh, Orange, Phương Mỹ Chi. Năm qua, họ đều có album mới, show nhạc thành công.

Nhạc sĩ Giáng Son, thành viên hội đồng chuyên môn, đánh giá các nghệ sĩ, tác phẩm được đề cử năm nay có chất lượng tốt, đồng đều, thể hiện bức tranh sôi động của làng nhạc Việt.

Giải Cống Hiến do báo Thể thao và Văn hóa tổ chức, ra đời năm 2004. Sự kiện nhằm tôn vinh các khám phá, sáng tạo đóng góp vào sự phát triển của đời sống âm nhạc. Giải do hơn 100 nhà báo theo dõi mảng văn hóa nghệ thuật của các cơ quan báo đài toàn quốc và khán giả bình chọn. Từ năm 2023, giải mở rộng sang lĩnh vực thể thao nhằm vinh danh các cá nhân, tập thể có đóng góp cho làng thể thao trong nước.

Đề cử giải Cống Hiến 2025 Album của năm Cam’on - Orange

Bật nó lên - SOOBIN

Bảo tàng của nuối tiếc - Vũ.

Multiverse (Đa vũ trụ) - Tùng Dương

Nụ cười - Nguyên Thảo Chương trình của năm SKYNote - Quốc Thiên

Bức Tường Unplugged - Cơn mưa tháng năm (Ban nhạc Bức Tường)

Người đàn ông hát - Tùng Dương

Có đôi lần - Đức Trí

Bảo tàng của nuối tiếc - Vũ. Chuỗi chương trình của năm Chương trình truyền hình Anh trai say hi

Live concert Anh trai vượt ngàn chông gai

Festival Âm nhạc Quốc tế HOZO 2024

Giao lộ thời gian

Our song Việt Nam Nhà sản xuất của năm Hứa Kim Tuyền

SlimV

JustaTee

Drum7

Nguyễn Hữu Vượng Nhạc sĩ của năm Trang Pháp

Phan Mạnh Quỳnh

Tăng Duy Tân

Võ Thiện Thanh

Vũ Bài hát của năm Đừng làm trái tim anh đau - Sơn Tùng M-TP

Đi giữa trời rực rỡ - Ngô Lan Hương

Tái sinh - Tùng Dương

Bình yên - Vũ.

Khát vọng là người Việt - (Nguyễn Thương, Mr.T - JustaTee, Captain Boy) MV của năm Nhạc của rừng - Đen, Hiền VK

Giá như - SOOBIN

Đừng làm trái tim anh đau - Sơn Tùng M-TP

Gối gấm - Phương Mỹ Chi

Không ra gì - Trúc Nhân Nghệ sĩ mới của năm NÂN

Liu Grace

52Hz

marzuz

Dương Domic Nữ ca sĩ của năm Trang Pháp

Hồng Nhung

Uyên Linh

Orange

Phương Mỹ Chi Nam ca sĩ của năm Hiếu Thứ Hai

Soobin

Tùng Dương

Sơn Tùng M-TP

Quốc Thiên

Hà Thu