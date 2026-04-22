Tùng Dương, bé Xệ Xệ làm mới 'Như có Bác trong ngày đại thắng'

Tùng Dương, rapper nhí Xệ Xệ thực hiện MV "Có Bác trong tim", làm mới ca khúc "Như có Bác trong ngày đại thắng" của nhạc sĩ Phạm Tuyên.

Trong MV, Xệ Xệ hát nhạc phẩm với phong cách hồn nhiên, còn Tùng Dương thể hiện với chất giọng hào sảng. Rapper nhí còn đọc rap, có đoạn: "Trong trái tim một ngọn lửa cháy lên ánh hồng. Mang theo lòng yêu Tổ quốc tựa như bông lúa rợp cả cánh đồng. Bảo vệ non sông, gìn giữ Tổ quốc như là Thánh Gióng. Con cúi đầu tạ ơn ông cha ngày trước đi qua tháng năm gánh gồng".

MV "Có Bác trong tim", kết hợp ca khúc "Như có Bác trong ngày đại thắng" và phần rap, ra mắt ngày 22/4. Video: Nhân vật cung cấp

Trong một số cảnh, nhạc sĩ Phạm Tuyên xuất hiện trong căn nhà của ông, đề tặng ca khúc cho bé Xệ Xệ. Theo ca sĩ Tùng Dương, việc ba thế hệ nghệ sĩ góp mặt trong MV thể hiện sự tiếp nối truyền thống yêu nước, niềm tự hào về quê hương.

Bản phối do Cao Thanh Thảo My thực hiện theo tinh thần trẻ trung, hiện đại, với nhịp trap chủ đạo, kết hợp tiếng sáo, đàn tranh. Cách xử lý này giúp ca khúc giữ được bản sắc Việt đồng thời gần gũi với khán giả trẻ. MV quay tại bối cảnh chính là Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Ca sĩ Tùng Dương bên rapper nhí Xệ Xệ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Như có Bác trong ngày đại thắng được nhạc sĩ Phạm Tuyên viết vào tháng 4/1975. Ngày 28/4/1975, khi nghe tin phi công Nguyễn Thành Trung ném bom tập kích sân bay Tân Sơn Nhất thành công, nhạc sĩ Phạm Tuyên xúc động vì dự cảm ngày chiến thắng đang gần kề. Buổi đêm, vì không muốn làm ảnh hưởng giấc ngủ của vợ con, ông ra hành lang suy ngẫm.

Ngày 30/4/1975, nhà báo Trần Lâm (Tổng biên tập Đài Tiếng nói Việt Nam khi đó), gọi điện và hỏi nhạc sĩ: "Bây giờ đến ngày giải phóng rồi, anh có tác phẩm nào không, tôi đưa lên Đài". Ca khúc sau đó được giao nghệ sĩ Tuyết Thanh, Đặng Hùng lĩnh xướng, nhạc sĩ Cao Việt Bách chỉ huy dàn nhạc.

Nhiều năm nay, mỗi dịp kỷ niệm, các hoạt động lớn, ca khúc thường được vang lên. Nhà thơ Trần Đăng Khoa từng nhận xét: "Bài hát như một tiếng reo vui của mọi tầng lớp người ở mọi lứa tuổi. Giai điệu và lời ca đều rất giản dị". Năm ngoái, nhạc sĩ Phạm Tuyên tặng bản quyền, bản thảo tác phẩm cho báo Nhân Dân.

Video giới thiệu bài 'Như có Bác trong ngày đại thắng' Video giới thiệu bài "Như có Bác trong ngày đại thắng". Video: Gia đình cung cấp

Tùng Dương 43 tuổi, là giọng ca trưởng thành từ Sao Mai Điểm hẹn 2004. Ca sĩ được giới chuyên môn đánh giá có giọng hát nội lực, phong cách âm nhạc độc đáo. Anh đã ra sáu album phòng thu, tổ chức 11 liveshow, giành nhiều giải thưởng uy tín. Thời gian qua, anh được chú ý khi hát các nhạc phẩm đề tài quê hương như Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Một vòng Việt Nam, có bài Tái sinh vào top 10 ca khúc được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2025.

Xệ Xệ (biệt danh khác là Em bé Chất) tám tuổi, tên thật là Nguyễn Trung Dũng, được biết đến với các sản phẩm kết hợp với quán quân Rap Việt mùa 3 - Double2T. Rapper nhí từng gây chú ý với các MV như Em bé chất, Em bé Việt Nam. Năm qua, Xệ Xệ xuất hiện ở nhiều sự kiện, chương trình lớn nhỏ của làng giải trí.

Hà Thu