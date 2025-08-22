Tùng Dương: 'Âm nhạc là con đường lan tỏa tinh thần dân tộc'

Ra mắt MV "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai" đúng dịp Quốc Khánh, Tùng Dương chia sẻ niềm tự hào khi âm nhạc kết nối các thế hệ khối giả và lan tỏa tinh thần dân tộc.

- Cơ duyên nào đưa anh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đến với dự án này?

- Tôi và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vốn cùng lứa tuổi nhưng trước đây chưa có dịp cộng tác vì mỗi người phát triển sự nghiệp ở một miền. Khi bàn về ý tưởng thực hiện ca khúc mừng Quốc khánh, chúng tôi nhanh chóng tìm thấy sự đồng điệu trong khát vọng: tạo nên một bài hát vừa hào sảng, vừa trẻ trung, có thể gắn kết nhiều thế hệ khán giả. Chính sự đồng cảm ấy đã trở thành cái duyên cho lần hợp tác đầu tiên, để "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai" ra đời.

Bên cạnh đó, chúng tôi rất trân trọng sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB), đơn vị tài trợ cho MV. Tinh thần tự hào dân tộc và tâm huyết mà họ lan tỏa đã tiếp thêm động lực để ê-kíp hoàn thiện sản phẩm một cách chỉn chu nhất.

Với ca khúc này, chúng tôi mong muốn khơi dậy tình yêu quê hương đất nước ở mọi thế hệ, vừa bắt nhịp xu hướng của giới trẻ, vừa đủ chiều sâu để thế hệ lớn tuổi đồng cảm và yêu thích.

- "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai" có gì khác so với những ca khúc ca ngợi Tổ quốc trước đây anh từng thể hiện?

- Ca khúc này mang màu sắc rất khác so với những bài hát trước đây tôi từng thể hiện về Tổ quốc. Ngay từ tựa đề, bài hát đã chất chứa niềm tin, khát vọng vươn mình mạnh mẽ của dân tộc. Phần lời ca hào sảng, kết nối giữa lịch sử và hiện tại, nhắc nhở chúng ta phải trân trọng công lao cha ông, đồng thời khơi dậy khát khao để Việt Nam vươn tầm, trở thành "con rồng châu Á".

Điệp từ "Việt Nam" được nhắc lại rất nhiều, mang lại tâm thế rạng ngời, định vị thương hiệu của đất nước trên bản đồ thế giới một cách chắc chắn và đầy kiêu hãnh.

Đặc biệt, bài hát được thể hiện theo phong cách nhạc Dance/EDM, thể loại tôi lần đầu thử sức. Đây là cách tôi hòa nhập cùng giới trẻ, để họ thấy giai điệu vừa bắt trend, dễ nghe, dễ thuộc, vừa giữ được tinh thần hào hùng quen thuộc. Tôi hy vọng ca khúc sẽ trở thành một "bài hát quốc dân", tiếp nối thành công của Một vòng Việt Nam trước đây.

Tùng Dương: 'Âm nhạc là con đường lan tỏa tinh thần dân tộc' MV "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai" ra mắt ngày 14/8, đạt hơn 2 triệu lượt xem chỉ sau vài ngày.

- Bên cạnh âm nhạc, hình ảnh trong MV rất trau chuốt. Anh và ekip muốn truyền tải thông điệp gì qua những khuôn hình ấy?

- Với bàn tay của đạo diễn Vũ Hồng Thắng, MV đã tái hiện một Việt Nam bình dị nhưng thiêng liêng qua những khuôn hình điện ảnh lung linh. Tôi chọn hai bộ trang phục: màu đỏ tượng trưng cho lá cờ Tổ quốc và màu trắng đại diện cho sự trẻ trung, khát vọng của thế hệ hôm nay.

MV không chỉ khắc họa cảnh đẹp đất nước trong thời bình mà còn mang thông điệp về niềm tự hào dân tộc. Nếu có cơ hội giới thiệu với khán giả quốc tế, tôi tin những hình ảnh này sẽ là cách quảng bá văn hóa, du lịch và cho thấy một Việt Nam phồn thịnh, sáng tạo và đầy tiềm năng.

Màn LED sáng tạo trong MV tạo ấn tượng thị giác mạnh mẽ với sự hòa quyện hình ảnh bản đồ Việt Nam và hoa văn trống đồng. Ảnh: NVCC

- Việc ra mắt ca khúc đúng dịp Quốc khánh có ý nghĩa như thế nào?

- Với tôi, những ngày lễ trọng đại của đất nước luôn được đặt lên hàng đầu. Các dự án cá nhân có thể gác lại, nhường chỗ cho những sản phẩm tri ân Tổ quốc. Tôi tự hào khi trong hành trình nghệ thuật, nhiều ca khúc gắn liền với hình ảnh đất nước như Một vòng Việt Nam, Ôi quê tôi, Con cò... đều nhận được sự đồng cảm từ nhiều thế hệ. Nếu những bài hát ấy trở thành hit triệu view thì đó là niềm hạnh phúc lớn lao, bởi tình yêu đất nước đã được lan tỏa mạnh mẽ qua âm nhạc.

- Điều gì khiến anh gắn bó bền bỉ với dòng nhạc ca ngợi quê hương, đất nước?

- Có lẽ điều giữ tôi gắn bó bền bỉ với dòng nhạc về quê hương, đất nước chính là tình yêu Tổ quốc. Với tôi, mỗi người Việt dù ở bất kỳ lĩnh vực nào cũng cần nỗ lực để góp phần xây dựng một tập thể vững mạnh, thống nhất. Âm nhạc là cách tôi đóng góp, cũng là con đường để lan tỏa tinh thần dân tộc và khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết.

Ca sĩ Tùng Dương lần đầu thử sức với dòng nhạc dance. Ảnh: NVCC

Là ca sĩ chuyên hát về Tổ quốc, đó là niềm tự hào và hãnh diện lớn trong sự nghiệp của tôi. Khi đứng trên sân khấu quốc tế, tôi luôn tự hào khẳng định mình là người Việt Nam, mang đến bạn bè thế giới bản sắc dân tộc qua những giai điệu mang cá tính riêng. Những ca khúc như Một vòng Việt Nam, Ôi quê tôi, Con cò hay mới nhất Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai không chỉ định hình phong cách của tôi mà còn tạo nên sự kết nối giữa nhiều thế hệ khán giả. Và tôi chưa bao giờ hết tự hào khi được dùng âm nhạc để ngợi ca đất nước mình.

- Dịp Quốc khánh có nhiều ca khúc ca ngợi quê hương được phát hành, trong đó không ít nghệ sĩ còn rất trẻ. Anh đánh giá thế nào về sự lan tỏa này trong đời sống âm nhạc?

- Tôi thấy đó là tín hiệu đáng mừng. Mỗi nghệ sĩ có cách thể hiện khác nhau nhưng cùng chung tình yêu đất nước. Chúng tôi, bằng âm nhạc, hình ảnh, đang góp phần viết tiếp câu chuyện hòa bình, thể hiện niềm tự hào dân tộc và khát vọng hướng tới tương lai.

Minh Ngọc