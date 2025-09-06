Từng bị lừa tình, giờ tôi lại bị người đàn ông khác lừa 300 triệu

Tôi xinh đẹp, kinh tế khá giả, định cư ở châu Âu, đã ly hôn với người chồng Tây và đang độc thân.

Tôi thường xuyên vào một diễn đàn về ôtô trò chuyện nên quen biết khá nhiều người bạn trong nước trên đó. Khi tôi thất tình vì bị người yêu (cũng là một thành viên diễn đàn) ruồng bỏ, tâm trạng buồn bã, chán nản..., một người đàn ông trong nhóm bạn chơi chung quan tâm, an ủi và chia sẻ nỗi buồn cùng tôi. Tôi xem người đàn ông này như tri kỷ vì anh ta rất tốt tính lại có hoàn cảnh đáng thương (bị vợ bỏ). Anh ta cũng rất có uy tín trên diễn đàn tôi tham gia.

Khi người đàn ông này ngỏ lời hỏi mượn 300 triệu đồng để trả lương thưởng nhân viên vào cuối năm (anh ta làm chủ một quán cà phê), tôi rất tin tưởng nên chuyển khoản cho mượn ngay. Anh ta hẹn tôi sáu tháng bán được đất ở quê sẽ trả. Sau khi tôi cho mượn tiền, hàng ngày anh ta đều nhắn tin hỏi han quan tâm đến tôi, mua hoa tặng tôi hàng ngày và bắt đầu nói những lời đường mật để chinh phục tôi, thậm chí còn ngỏ lời cưới tôi làm vợ. Nhưng với tôi, anh ta chưa đủ khả năng và hoàn toàn không phải mẫu người tôi thích nên thẳng thừng từ chối và chỉ xem anh ta là bạn bè.

Sáu tháng trôi qua, anh ta không trả nợ đúng hẹn, tôi nhiều lần nhắn tin, gọi điện thoại, anh ta đều không trả lời. Tôi bắt đầu nhận ra thì ra trước kia anh ta tán tỉnh tôi với mục đích nếu tôi nhận lời yêu, anh ta không phải trả món nợ 300 triệu kia. Tôi điều tra biết được trước kia anh ta bị vợ bỏ là vì đam mê banh bóng dẫn đến nợ nần... khác xa với những gì anh ta kể với tôi về vợ cũ. Tôi đến quán cà phê của anh ta nhiều lần nhưng không gặp. Tôi lên diễn đàn kể rõ sự tình cho các thành viên khác biết. Có lẽ anh ta muốn xù 300 triệu của tôi thật rồi. Tôi đã bị một người đàn ông lừa tình ruồng bỏ, lại bị một người đàn ông khác lừa tiền. Có lẽ tôi không còn tin vào đàn ông nữa, nhất là đàn ông trên các diễn đàn trên mạng. Có lẽ số tôi hồng nhan bạc phận.

Trâm Anh