Tung 280.000 vé tour giảm giá đến 70%

Để kích cầu du lịch nội địa trong năm 2020, TP HCM giới thiệu gần 260 chương trình tour và 280.000 vé giá giảm từ 20 - 70%.

Sở Du lịch phối hợp với Hiệp hội du lịch TP HCM ngày 9/6 phát động chương trình kích cầu để kéo du khách trong nước đến tham quan, mua sắm tại thành phố trong 6 tháng cuối năm 2020. Theo đó, gần 260 chương trình tour tham quan và 280.000 vé ưu đãi giảm giá từ 20 - 70% được tung ra để kích cầu thị trường.

Theo ông Trần Đoàn Thế Duy, Phó Tổng giám đốc Vietravel, để kéo được khách nội địa đến TP HCM, các doanh nghiệp ngoài việc tung gói kích cầu còn xây dựng các sản phẩm liên kết với các vùng để gia tăng chương trình tour cho khách. Trong ảnh, du khách mua tour tại một doanh nghiệp thời điểm sau dịch. Ảnh: Nguyễn Nam.

Chẳng hạn, chương trình trải nghiệm khu nông nghiệp công nghệ cao, trải nghiệm đảo Thạnh An - Cần Giờ, tham quan Củ Chi – Bến Dược 99.000 đồng/vé; chương trình Củ Chi – khu sinh thái Giáo dục Về Quê 119.000 đồng/vé; chương trình city tour Bảo tàng lịch sử - chùa Vĩnh Nghiêm – Trung tâm Thương mại Gigamal 135.000 đồng/vé; tour trải nghiệm tuyến buýt đường sông tham quan Bảo tàng Áo dài và Khu du lịch The BCR giảm giá 34%; tham quan TP HCM bằng xe 2 tầng Hop on Hop off giảm 50% giá vé...

"Điểm nhấn của chương trình là nhóm các sản phẩm làm mới những điểm đến đặc trưng của TP HCM với giá ưu đãi và nhiều dịch vụ hấp dẫn", ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch nói. Ngoài ra, 12 điểm tham quan du lịch, vui chơi giải trí trên địa bàn thành phố sẽ giảm từ 20 - 50% giá vé vào cổng, như Skydeck Bitexco giảm 50%; khu du lịch Vàm Sát miễn phí vé vào cổng cho khách lẻ...

Trong khi đó, nhóm khách sạn tham gia chương trình với hơn 200.000 đêm phòng giá ưu đãi từ 22 - 68%, tặng kèm các dịch vụ đưa đón sân bay, dịch vụ spa, giặt ủi miễn phí... Nhóm nhà hàng và các đơn vị vận tải hàng không, đường thủy và đường bộ cũng hưởng ứng chương trình với ưu đãi từ 30 – 55%. Vietjet Air kích cầu với 2,5 triệu vé chỉ từ 8.000 đồng (chưa bao gồm thuế, phí) trên toàn mạng bay, được mở bán không giới hạn trong thời gian 3 ngày, từ 9 - 11/6...

Ngoài các chương trình tour tại TP HCM, các doanh nghiệp lữ hành cũng cung cấp các tour liên tuyến đến Lâm Đồng, Bình Thuận, đồng bằng Sông Cửu Long, Tây Nguyên, miền Trung và các tỉnh phía Bắc với nhiều khuyến mãi.

Tuy nhiên, theo chia sẻ của nhiều doanh nghiệp hoạt động lữ hành trên địa bàn, TP HCM không có lợi thế lớn về danh thắng, cảnh quan, bãi biển đẹp... nên việc thu hút khách nội địa khó hơn các điểm đến khác. Vì thế, việc giảm giá các dịch vụ, tour trọn gói khám phá thành phố kiểu thông thường như các điểm đến khác đang thực hiện không dễ mang lại hiệu quả. "Cần phải nghiên cứu phân khúc khách hàng để đưa ra những gói sản phẩm, dịch vụ ưu đãi cùng chương trình tiếp thị dành cho phân khúc đó thì kích cầu mới đi vào thực tế", ông Lê Hòa Hiệp, đại diện một công ty du lịch nói.

Ông Võ Anh Tài, Phó Tổng Giám đốc Saigontourist, đưa ra ý kiến khuyến khích "người Sài Gòn du lịch Sài Gòn", khám phá các dịch vụ du lịch ngay tại thành phố. Đồng quan điểm này, đại diện Lữ hành Fiditour cũng khẳng định, không nhiều người Sài Gòn từng trải nghiệm các dịch vụ khách sạn 4, 5 sao ở thành phố, cho nên cung cấp các gói dịch vụ này với giá thấp có thể thu hút, kéo được du khách.

"Chúng tôi đang tính phương án hợp tác với phía hàng không, khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao trên địa bàn để giới thiệu dịch vụ đẳng cấp có tại TP HCM, tạo sự khác biệt để hút khách", ông Nguyễn Đức Hiệp, Tổng Giám đốc Viettourist, nói. Trong đó, tính đến các gói khuyến mãi cho phép khách chỉ cần mua vé máy bay đến thành phố sẽ được miễn phí phòng ở khách sạn hoặc một số dịch vụ khác.

Nguyễn Nam