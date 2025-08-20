Túi xách nghìn USD của á hậu Phương Nhi ở sự kiện

Á hậu Phương Nhi - con dâu tỷ phú Phạm Nhật Vượng - xách túi Louis Vuitton và đeo dây chuyền đắt đỏ khi xuất hiện ở sự kiện.

Dự lễ Lễ khởi công 250 công trình trên cả nước dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh hôm 19/8 ở Hà Nội, Phương Nhi ghi điểm trước ống kính nhờ phong cách sang trọng.

Cô diện đầm trắng tối giản, xách túi LV x TM Alma BB của Louis Vuitton giá 2.890 USD (hơn 76 triệu đồng), đeo dây chuyền của Van Cleef & Arpels hơn 87 triệu đồng. Trang sức mang tính biểu tượng của nhà chế tác Pháp, với họa tiết cỏ bốn lá ra đời năm 1920.

Phương Nhi dự sự kiện ở Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Hà Nội. Ảnh: Hoàng An, TikTok Candybonghihi

Mẫu túi Phương Nhi sử dụng là phiên bản phát triển từ bản gốc lấy cảm hứng từ phong cách Art Deco những năm 1930, được đặt theo tên cây cầu Alma nổi tiếng bắc qua sông Seine ở Paris.

Phiên bản Alma BB của á hậu mang tinh thần lễ hội với chất liệu vải canvas phủ họa tiết Monogram nhiều màu thuộc bộ sưu tập Louis Vuitton x Murakami, được truyền cảm hứng từ nghệ thuật sử dụng màu vui tươi của nghệ sĩ Nhật Bản nổi tiếng. Quai Toron và đáy túi làm bằng chất liệu da bò tự nhiên, đi kèm dây đeo rời và móc khóa LV x TM độc quyền.

Mẫu túi Alma BB của Louis Vuitton được Phương Nhi lựa chọn. Ảnh: LV

Ngoài thiết kế này, người đẹp 23 tuổi thường xuyên sử dụng mẫu Capucines màu hồng của Louis Vuitton có giá khoảng 170 triệu đồng. Bộ sưu tập túi hiệu của người đẹp còn có các thiết kế của Dior, Jacquemus, Coach.

Người đẹp tên đầy đủ Nguyễn Phương Nhi, quê Thanh Hóa, cao 1,7 m, số đo ba vòng lần lượt 80-57-88 cm. Cô đoạt á hậu 2 Miss World Vietnam 2022 hồi tháng 8/2022, tổ chức ở Gia Lai (Bình Định cũ).

Không chỉ ghi điểm nhờ ngoại hình, cô được nhiều người đánh giá cao về học thức. Người đẹp theo học chuyên ngành Luật thương mại Quốc tế, Đại học Luật Hà Nội. Hồi cấp ba, Phương Nhi từng nhiều năm liền nằm trong đội tuyển tiếng Anh của THPT Hàm Rồng. Năm 2023, cô thi Miss International tại Nhật Bản và vào top 15 chung cuộc.

Giữa tháng 1, cô gây chú ý khi làm lễ ăn hỏi với doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng - con trai thứ hai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Họa Mi