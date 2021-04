Túi xách Venuco Madrid F88 phom dáng hình tròn lạ mắt với các màu sắc nổi bật hợp mùa hè như xanh dương, đỏ, hồng, vàng... Họa tiết in hoa, hình học, chữ cái góp phần tạo điểm nhấn cá tính cho người đeo. Chất liệu da PU và polyester với đường may tỉ mỉ. Dây kéo có gắn kèm móc cài bằng da PU in logo thương hiệu. Sản phẩm có giá 1,19 triệu đồng, giảm 35% so với giá gốc.