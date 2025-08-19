Túi phình động mạch não vỡ khiến người đàn ông suýt chết

Hà NộiNgười đàn ông 54 tuổi đột ngột rối loạn ý thức kèm hội chứng tăng áp lực nội sọ, bác sĩ phát hiện vỡ hình động mạch não, nguy kịch.

Ngày 19/8, đại diện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết bệnh nhân bị xuất huyết dưới nhện lan tỏa hai bên - dấu hiệu điển hình của vỡ phình động mạch não. Kết quả chụp phim dựng hình mạch máu não xác định người bệnh có hai túi phình, trong đó túi phình động mạch thông trước đã vỡ, túi phình còn lại ở não trước kích thước nhỏ.

Trước tình trạng nguy kịch, êkíp phẫu thuật vi phẫu kẹp cổ túi phình động mạch thông trước. Đây là kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi bác sĩ vừa tiếp cận chính xác mạch máu não, bộc lộ túi phình vừa kẹp đúng vị trí để ngăn chặn máu chảy, đồng thời bảo tồn tối đa các dây thần kinh và mạch máu xung quanh.

Sau 2 ngày, bệnh nhân tỉnh táo, giao tiếp được, rút máy thở và hồi phục tốt.

Hình ảnh túi phình động mạch não của bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ Nguyễn Quang Thành, chuyên khoa Thần kinh - Sọ não, cho biết phình động mạch não là tình trạng thành mạch giãn phồng bất thường, hầu như không có triệu chứng cho tới khi vỡ, gây xuất huyết não và có thể dẫn đến các biến chứng nguy kịch như đột quỵ.

Người bệnh có thể đột ngột đau đầu dữ dội như "búa bổ", cứng gáy, nôn ói, lơ mơ, rối loạn ý thức, thậm chí hôn mê. Một số trường hợp chỉ được phát hiện tình cờ khi chụp MRI hoặc mạch não. Bệnh nguy cơ cao gặp ở người có tiền sử gia đình, tăng huyết áp, béo phì, hút thuốc, uống rượu bia nhiều hoặc mắc bệnh nền làm yếu thành mạch. Túi phình càng lớn càng dễ vỡ, nhưng ngay cả túi nhỏ cũng có thể gây biến chứng nghiêm trọng.

Phình động mạch não không được phát hiện sớm giống như mang một "quả bom nổ chậm’" trong đầu. Tầm soát định kỳ là cách duy nhất để phát hiện và xử trí trước khi nó vỡ. Bác sĩ khuyến cáo người dân nên khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ.

Với nhóm nguy cơ cao cần được bác sĩ chuyên khoa tư vấn và chỉ định tầm soát mạch não theo định kỳ. Khi xuất hiện các triệu chứng cảnh báo như đau đầu dữ dội đột ngột, cứng gáy, rối loạn ý thức, cần đến ngay bệnh viện khám ngay. Việc kiểm soát huyết áp, bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia là các biện pháp quan trọng giúp giảm nguy cơ tổn thương thành mạch.

Thúy Quỳnh