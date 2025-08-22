Túi nylon Balenciaga gần nghìn USD

Mẫu túi nylon tạo hình nhàu nhĩ của Balenciaga, giá 995 USD (hơn 26 triệu đồng), khiến khán giả xôn xao.

Theo Trend Hunter, túi Marché Packable Tote mới mở bán thuộc bộ sưu tập Thu Đông 2025, làm từ chất liệu cao cấp như polyamide và dyneema - loại sợi được quảng cáo "cứng hơn thép". Túi in logo Balenciaga và danh sách địa chỉ cửa hàng ở Paris, tạo hiệu ứng nhàu nhĩ để trông cũ kỹ, có thể chịu được tối đa 10 kg.

Hãng mốt thông báo khách hàng có thể đặt mua trước và được giao hàng miễn phí vào tháng 10.

Mẫu túi Marché Packable Tote của Balenciaga. Ảnh: Balenciaga

Khi hình ảnh mẫu túi được chia sẻ trên X và Instagram hôm 19/8, nhiều khán giả bình luận rằng thiết kế quá đắt so với vẻ ngoài tềnh toàng. Một số người khác đặt câu hỏi về tính thực tế của nó khi ở mức giá xa xỉ. Họ viết: "Trông không khác gì những chiếc túi nylon đi chợ hàng ngày", "Quá đắt. Sẽ không bao giờ bỏ ra từng đó tiền để mua túi nylon", "Nếu đây là mốt sành điệu, bạn có thể mang túi nylon cũ trong nhà ra và rảo bước trên phố".

Theo W, mẫu túi mới của Balenciaga phản ánh xu hướng biến những món đồ dùng một lần quen thuộc thành phụ kiện thời trang cao cấp của các nhà mốt xa xỉ. Các thương hiệu giải quyết vấn đề văn hóa tiêu dùng thông qua sản phẩm thu hút sự chú ý, khơi mào các cuộc tranh luận về thói quen tiêu dùng hiện đại và các giá trị xã hội. Điều này mang đến cho mọi người góc nhìn sâu sắc hơn về những đồ dùng hàng ngày.

Trước mẫu túi này, Balenciaga từng nhiều lần tung ra các sản phẩm tương tự túi hình bao rác, vòng tay băng dính, túi Cốc cà phê 9h, túi hình gói bim bim, quần tất rách. Ngoài Balenciaga, Louis Vuitton và Gucci cũng gây chú ý bằng quần "bẩn", túi xách hình thùng sơn, tờ báo.

Họa Mi (theo Trend Hunter)