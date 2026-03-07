Túi nghi ma túy nặng 24 kg trôi dạt vào biển Kê Gà

Lâm ĐồngTúi nilon chứa 24 gói tinh thể màu trắng nghi ma túy, nặng khoảng 24 kg, trôi dạt vào bờ biển Kê Gà (xã Tân Thành), được người dân phát hiện, trình báo cảnh sát.

Ngày 7/3, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang phối hợp lực lượng chức năng địa phương điều tra, làm rõ nguồn gốc số hàng nghi ma túy này.

Trước đó chiều 6/3, một người đàn ông làm nghề nhặt ve chai khi đi dọc bờ biển Kê Gà tìm đồ nhựa mang về bán thì phát hiện túi nilon lớn trôi dạt vào bờ.

Các gói dạng hình chữ nhật chứa tinh thề nghi ma tuý được phát hiện ở biển Kê Gà. Ảnh: Khải Nguyên

Mở túi kiểm tra, ông thấy bên trong có nhiều gói dạng hình hộp chữ nhật, được bọc kín. Trên bao bì có chữ nước ngoài nhưng phần lớn đã bị nước biển làm bong tróc, mờ nội dung.

Kiểm tra sơ bộ cho thấy có 24 gói, mỗi gói nặng khoảng một kg. Một số gói bị rách, để lộ lớp tinh thể màu trắng bên trong.

Biển Kê Gà, xã Tân Thành. Ảnh: Khải Nguyên

Nghi là ma túy, người này đã trình báo chính quyền địa phương. Công an sau đó đến hiện trường, thu giữ và niêm phong toàn bộ số gói hàng để phục vụ điều tra.

Thời gian gần đây, nhiều gói nghi ma túy cũng từng được phát hiện trôi dạt vào bờ biển các tỉnh miền Trung như Quảng Ngãi, Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị.

Khải Nguyên