Túi hình nồi nhôm của Moschino

Mẫu túi hình chiếc nồi nhôm của nhà mốt Italy Moschino gây chú ý.

Bộ sưu tập Xuân Hè 2026 của Moschino ra mắt ở Milan Fashion Week, hôm 27/9. Nhiều thiết kế gây ấn tượng, như mũ được tạo hình từ áo len, loạt túi hình nồi nhôm, xô cát, xấp báo cũ, que gỗ, chồng quần áo, dép từ chổi lau sàn. Ngoài ra, hộp các tông, vỉ hoa quả thật cũng trở thành phụ kiện cầm tay của người mẫu.

Trên mạng xã hội như Facebook và Instagram, nhiều khán giả bình luận về mẫu túi "nồi nhôm" làm bằng da màu bạc. Họ khen thiết kế độc đáo, hài hước: "Những chiếc túi của Moschino luôn thật sáng tạo", "Túi này khiến tôi nhớ đến gian bếp của bà ở thị trấn", "Tôi cứ tưởng họ mang nồi thật lên sàn diễn, hóa ra là túi xách", "Mang một chiếc như này ra đường, vui đấy chứ". Số khác lại bày tỏ ý kiến không đồng tình: "Dừng ngay kiểu thiết kế này lại", "Chỉ trình diễn thôi, không hợp để dùng trong đời sống".

Show Moschino Xuân Hè 2026 Show Xuân Hè 2026 của Moschino. Video: Fashion Channel

Trên WWD, Adrian Appiolaza - Giám đốc sáng tạo của Moschino - cho biết bộ sưu tập lấy cảm hứng từ phong trào nghệ thuật Arte Povera của Italy cuối những năm 1960. Các nghệ sĩ tạo ra tác phẩm điêu khắc thông qua việc sử dụng vật liệu bình dị, đời thường như đất, giẻ rách và cành cây. Thuật ngữ Arte Povera nghĩa là "nghệ thuật nghèo nàn", được nhà phê bình nghệ thuật kiêm giám tuyển người Italy Germano Celant giới thiệu năm 1967.

Thông qua bộ sưu tập, Appiolaza muốn gửi thông điệp về vấn đề bền vững, tái sử dụng trước khủng hoảng sinh thái toàn cầu. Ông biến những món bình thường thành đồ may sẵn cao cấp với tinh thần hài hước, trào phúng, mỉa mai sự lãng phí và tiêu thụ quá mức. WWD khen các thiết kế tinh tế và thú vị. Appiolaza nói trên tạp chí: "Chúng tôi muốn truyền tải ý tưởng về sự quý giá nhưng lại đến từ những nơi nghèo khó".

Một số thiết kế trong show của Moschino. Ảnh: Gorunway

Ngoài phụ kiện, show còn đem tới trench coat phủ vải vụn, chân váy vá từ vải thừa, đầm maxi gợi nhớ bao tải khoai tây cũ. Xen kẽ trong đó là các bộ đầm dự tiệc với đường cắt sắc gọn gợi nhớ đến tác phẩm điêu khắc Venere degli stracci, Venus of the Rags của Michelangelo Pistoletto, cardigan và váy len mang hiệu ứng trompe-l'œil đánh lừa thị giác.

Họa Mi (theo WWD)