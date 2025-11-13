Tuchel khổ vì có nhiều cầu thủ giỏi ở tuyển Anh

AnhHLV Thomas Tuchel than phiền vì có quá nhiều cầu thủ giỏi chơi cùng một vị trí ở tuyển Anh.

Trong đợt tập trung tuần này, Jude Bellingham và Phil Foden cùng trở lại tuyển Anh. Nhưng do đá cùng vị trí, họ sẽ phải cạnh tranh nhau. Bên cạnh đó còn là Morgan Rogers. Nếu Cole Palmer và Morgan Gibbs-White bình phục chấn thương, cuộc cạnh tranh sẽ càng khốc liệt.

HLV Tuchel cũng không thể đẩy Foden sang vị trí khác. Ở hai cánh đã có đủ cầu thủ sở trường, trong khi vị trí trung phong mặc định thuộc về Harry Kane. "Nếu giữ nguyên cấu trúc chiến thuật, Bellingham và Foden không thể chơi cùng nhau", Tuchel nói trên Daily Mail ngày 12/11. "Bằng không, chúng tôi sẽ phải hy sinh sự cân bằng và lối chơi phù hợp với những cầu thủ đá cánh chuyên biệt. Lúc này, chúng tôi chỉ dùng một tiền vệ số 6, một tiền vệ số 8, một tiền vệ số 10 và một tiền đạo số 9".

Trong bóng đá, "số 6" thường là tiền vệ trung tâm, đóng vai trò điều phối lối chơi, giữ nhịp trận đấu và làm cầu nối giữa phòng ngự và tấn công. "Số 8" là tiền vệ tấn công hoặc tiền vệ box-to-box, là những người đóng vai trò quan trọng trong việc kiến tạo, tấn công. Còn "số 10" thường là những cầu thủ có kỹ thuật, sáng tạo và có khả năng kiến tạo lối chơi.

Tuchel trong trận Anh hạ Latvia 5-0 ở vòng loại World Cup hôm 14/10/2025. Ảnh: PA

Theo Tuchel, Foden đang chơi tốt ở Man City trong vai trò xen giữa số 8 và số 10. Do đó, ông sẽ sắp xếp cầu thủ này cho số 8. Ở vị trí số 10, Bellingham sẽ cạnh tranh trực tiếp với Rogers. Bellingham vừa lấy lại phong độ tại Real, nhưng Rogers cũng đang chơi hay trong màu áo Aston Villa. Theo truyền thông Anh, nếu World Cup diễn ra ngay lúc này, người được chọn sẽ là ngôi sao của Villa.

Việc có quá nhiều cầu thủ chơi cùng vị trí là một thách thức khi lựa chọn đội hình dự World Cup. HLV Tuchel thừa nhận sẽ phải đưa ra những quyết định khó khăn trong thời gian tới. "Không phải vì chúng tôi không thích hay họ không xứng đáng, mà vì chúng tôi phải đưa ra quyết định tốt nhất cho đội tuyển. Chúng tôi phải làm những gì tốt nhất để đội tuyển có thể chiến thắng", nhà cầm quân người Đức nói.

Bellingham nổi lên từ khi thi đấu cho Dortmund. Anh không chỉ nổi bật trong vai trò tiền vệ dẫn dắt trận đấu, mà còn dứt điểm tốt. Tại Real, ngôi sao người Anh ghi 41 bàn trong 111 trận, con số cao không kém những tiền đạo hàng đầu. Bellingham cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đưa tuyển Anh vào chung kết Euro 2024, chơi bảy trận, ghi hai bàn và kiến tạo một.

Foden tỏa sáng tại Man City từ mùa 2018-2019. Dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola, ngôi sao cao 1,71 m chơi tốt cả trong vai trò tiền vệ tấn công, tiền đạo cánh và trung phong ảo. Mùa 2023-2024, Foden giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất xứ sương mù. Mới 25 tuổi, nhưng anh đã có 104 bàn trong 333 trận cho Man City.

Tuy nhiên, khác với Bellingham, Foden chưa khẳng định được tài năng với đội tuyển. Tại Euro 2024, anh đánh mất niềm tin sau hai trận mờ nhạt. Sau đó, cựu HLV Gareth Southgate ưu tiên Bellingham và điều này góp phần đưa đội tuyển vào chung kết.

Dưới sự dẫn dắt của Tuchel, Anh sớm giành vé dự World Cup 2026. Họ đang dẫn đầu bảng K vòng loại khu vực châu Âu với 18 điểm tuyệt đối sau sáu trận, hơn Albania bảy điểm. Hai trận cuối gặp Serbia ngày 13/11 và Albania 16/11 sẽ chỉ là đợt kiểm tra đội hình.

Thanh Quý (theo Daily Mail)