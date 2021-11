Tuchel: 'Jorginho bị chói mắt bởi bóng đèn'

AnhHLV Thomas Tuchel bênh vực tiền vệ Jorginho sau sai lầm khiến Chelsea thủng lưới trước trận Man Utd ở Ngoại hạng Anh tối 28/11.

"Sai lầm dẫn tới bàn thua kiểu vậy là điều bình thường với chúng tôi nói chung và Jorginho nói riêng", Tuchel nói trong buổi họp báo sau trận hòa 1-1. "Tôi nghĩ Jorginho không nhìn thấy bóng do bị chói mắt bởi dàn đèn trên sân. Đó là lý do khiến cậu ấy phán đoán sai tình huống. Phải rất dũng cảm và có cá tính mạnh mới không bị ảnh hưởng bởi sai lầm đó trong phần còn lại của trận đấu. Jorginho cũng rất dũng cảm khi lãnh trách nhiệm đá phạt đền để gỡ hòa trong thời điểm then chốt. Tôi vui khi cậu ấy làm được điều đó".

Jorginho bị Sancho cướp bóng sau pha khống chế lỗi. Ảnh: PA.

Trên sân Stamford Bridge, Chelsea áp đảo ngay những phút đầu nhưng không thể ghi bàn vào lưới Man Utd. Trái lại, họ còn bị dẫn trước đầu hiệp hai. Sau pha phá bóng của Bruno Fernandes, Jorginho khống chế khi đang đứng dưới cùng đội hình Chelsea. Pha xử lý lỗi của tiền vệ người Italy tạo điều kiện để Jadon Sancho cướp bóng rồi đánh bại Edouard Mendy trong pha đối mặt. Jorginho sau đó chuộc lỗi bằng pha đá phạt đền thành công ở phút 69, quân bình tỷ số 1-1 cho Chelsea trong trận cầu đinh vòng 13.

Thoát thua, nhưng Chelsea có quyền tiếc nuối khi chỉ kiếm được một điểm. Cả trận họ kiểm soát bóng 65%, tung ra 23 pha dứt điểm so với 3 của Man Utd. Đoàn quân của Tuchel còn được hưởng đến 15 quả phạt góc. "Rõ ràng, thật khó tin khi Chelsea rơi điểm ở trận đấu như thế này. Bởi vì chúng tôi chơi hay hơn, giữ nhịp trận đấu với cường độ cao và liên tục pressing thành công", Tuchel bình luận. "Nhưng chúng tôi thất vọng chứ không hối tiếc. Chúng tôi biết điều này vẫn xảy ra trong bóng đá. Điều này không vui vẻ nhưng bạn phải chấp nhận. Tôi đã nói với cầu thủ là tôi hài lòng với màn thể hiện của họ. Tôi vui với lối chơi và sự can đảm của đội. Chelsea thể hiện khao khát lớn hơn, nỗ lực hơn và muốn chơi bóng. HLV luôn phấn khích khi đội nhà làm được điều đó và khán giả cũng muốn xem".

Tại Ngoại hạng Anh, Chelsea vẫn dẫn đầu với 30 điểm qua 13 vòng - nhiều hơn một điểm so với đương kim vô địch Man City. Tại Champions League, họ cũng vừa đánh bại Juventus 4-0 để vào vòng 1/8 với vị trí nhất bảng H.

"Khi gặp Juventus, nếu Chelsea không mở tỷ số ở một pha bóng cố định và nếu Thiago không cản phá Alvaro Morata trên vạch vôi, khả năng bạn phải đá một trận như thế này rất cao và lại là kết quả hòa. Chúng tôi không muốn điều đó xảy ra nên phải nỗ lực để được hưởng thành quả. Kết quả không như ý nhưng tôi hài lòng với những gì các cầu thủ bỏ ra", Tuchel nói tiếp. "Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội, nhiều đường chuyền tốt và rất nhiều cú sút. Liệu Chelsea cần tận dụng tốt hơn? Có. Chúng tôi cũng nhiều lần thu hồi bóng ở phần sân đối phương. Liệu Chelsea cần tạo ra thêm cơ hội và áp đảo đối thủ hơn nữa? Có lẽ là có. Nhưng đội đã nỗ lực hết sức và tôi tin các CĐV cảm thấy năng lượng từ chúng tôi. Trận này Chelsea không gặp may nhưng chúng tôi phải chấp nhận điều đó".

Vĩnh San (theo Chelsea FC)