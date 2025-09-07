Tuchel chê ba cầu thủ trong trận thắng nhọc của tuyển Anh

AnhHLV Thomas Tuchel nếu đích danh các cầu thủ thi đấu không đá đúng sức, trong trận Anh thắng Andorra 2-0 ở bảng K vòng loại World Cup 2026 - khu vực châu Âu.

Trên sân Villa Park ngày 6/9, chủ nhà cầm bóng tới 83% nhưng gặp nhiều khó khăn trong việc xuyên phá hàng thủ kỷ luật của đội xếp thứ 174 thế giới. Đến phút 25, họ mới mở tỷ số nhờ cú đánh đầu phản lưới của hậu vệ Christian Garcia, sau quả tạt của Noni Madueke.

Sang hiệp hai, Tuchel liên tục thúc giục học trò đẩy cao nhịp độ. Tuy nhiên, tuyển Anh vẫn chơi thiếu sáng tạo và chỉ ghi thêm một bàn nhờ cú đánh đầu của Declan Rice.

Pha phản lưới của Christian Garcia giúp Anh mở tỷ số trong trận thắng Andorra 2-0 ở bảng K vòng loại World Cup 2026 - khu vực châu Âu trên sân Villa Park, Anh ngày 6/9. Ảnh: Reuters

Kết quả 2-0 giúp Anh giữ mạch toàn thắng qua bốn trận bảng K. Tuy nhiên, Tuchel không hài lòng, chỉ đích danh ba cầu thủ chưa đạt phong độ là Eberechi Eze, Noni Madueke và Marcus Rashford.

"Eze không có ngày thi đấu tốt ở vị trí số 10, những đường chuyền cuối của Madueke chưa đủ sắc bén, còn Rashford phung phí cơ hội", nhà cầm quân người Đức nói. "Điều này có thể xảy ra trước một đối thủ chơi tử thủ, nhưng lẽ ra bàn thứ hai phải đến sớm hơn để giải tỏa áp lực".

HLV Thomas Tuchel chỉ đạo trong trận. Ảnh: Reuters

Tuchel thừa nhận tuyển Anh thi đấu hiệu quả, nhưng kém thuyết phục, thiếu sự tinh quái và thông minh ở phần sân đối thủ. Đồng thời, HLV 52 tuổi cho rằng bầu không khí trên khán đài cũng góp phần khiến trận đấu trầm lắng.

"Khán giả ở đây rất khác so với Ngoại hạng Anh", Tuchel bày tỏ. "Sau bàn mở tỷ số, chúng tôi có 10 đến 15 phút mất tập trung, để mất bóng nhiều và đánh rơi sự tập trung. Sang hiệp hai, đội đã tìm lại được nhịp điệu nhưng lẽ ra phải ghi thêm bàn".

Trận đấu cũng ghi dấu cột mốc của Harry Kane khi cân bằng 108 lần khoác áo tuyển Anh với huyền thoại Bobby Moore. Tuy nhiên, tiền đạo của Bayern Munich bỏ lỡ ít nhất hai cơ hội rõ rệt, trong đó có pha dứt điểm bị chặn ngay trước khung thành.

Trận thắng Andorra giúp Anh củng cố vị trí, trước khi hành quân tới sân của Serbia - đối thủ khó chịu nhất bảng - ngày 9/9. Tuchel cảnh báo: "Chúng tôi hiểu thử thách phía trước. Đây là trận then chốt, bởi nếu thắng, Anh sẽ tiến gần hơn đến tấm vé World Cup".

Hồng Duy tổng hợp