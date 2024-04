Tuchel: 'Bayern cần may mắn để loại Real'

ĐứcTheo HLV Thomas Tuchel, Bayern cần thi đấu tốt và cả may mắn để loại Real Madrid ở bán kết Champions League.

"Tất nhiên, đội cần chiến thuật cụ thể, nhưng cũng cần một chút may mắn", Tuchel nói trước trận tứ kết lượt đi tại Allianz Arena. ". Chúng tôi cần tìm ra sự cân bằng tốt và những khoảnh khắc với giải pháp cụ thể. Các cầu thủ cũng cần tự do để thực hiện tốt những tình huống đó. Nhưng rõ ràng chúng tôi cũng cần may mắn, và phải tận dụng nếu may mắn đến".

HLV Tuchel trên sân tập Bayern ngày 29/4. Ảnh: fcbayern.com

Với 26 trận, Bayern - Real là cặp đấu nhiều duyên nợ nhất trong lịch sử Cup C1 châu Âu / Champions League. Trong số này, có tới 24 lần hai đội đụng độ ở vòng knock-out. Thành tích đối đầu không ủng hộ Bayern, khi họ không thắng trong bảy trận gần nhất gặp Real - thua sáu và hòa một. Real cũng thắng ba chuyến làm khách gần nhất tại Allianz Arena - chuỗi thắng dài nhất của một CLB khi làm khách trước Bayern tại Cup C1 châu Âu/Champions League.

"Đây chắc chắn là trận đấu rất lớn và lừng lẫy, mà thế giới bóng đá đều thực sự mong chờ. Màn đối đầu xứng tầm bán kết Champions League với rất nhiều sự phấn khích", Tuchel bày tỏ.

HLV người Đức kêu gọi người hâm mộ đến kín sân và tạo bầu không khí tương tự trận thắng Arsenal 1-0 ở tứ kết lượt về Champions League. "Chúng tôi cần bầu không khí tuyệt vời, cần người hâm mộ ủng hộ, ngay cả trong những lúc khó khăn", ông nói. "Đấu Real, bạn cũng phải đối mặt với hào quang, huyền thoại bao quanh họ. Vì vậy, chúng tôi cần sự cổ vũ của người hâm mộ để mang lại lợi thế".

Theo Tuchel, đồng nghiệp Carlo Ancelotti xây dựng hàng tiền vệ kim cương rất linh hoạt, với hai tiền vệ trụ và hai tiền vệ tấn công. HLV người Đức cũng đánh giá cao hàng công Real, với Jude Bellingham là cầu thủ quan trọng, có cá tính tuyệt vời và đã trưởng thành vượt bậc. Vinicius thì thường xuyên bám biên trái và dứt điểm tốt, trong khi Rodrygo thường di chuyển trong vòng cấm và có tốc độ cao.

Cạn hy vọng ở giải quốc nội và đã thống nhất rời đi vào cuối mùa, Tuchel quyết tâm chia tay Bayern bằng danh hiệu Champions League - với trận chung kết diễn ra tại Wembley ngày 1/6. "Chúng tôi muốn đến Wembley và thắng", HLV 50 tuổi nhấn mạnh. "Đánh bại Arsenal là điều quan trọng. Bây giờ, bước tiếp theo là loại Real".

Tuchel lo lắng về lực lượng, khi Kingsley Coman, Konrad Laimer, Matthijs de Ligt, Dayot Upamecano, Jamal Musiala và Leroy Sane đều không chắc ra sân vì các vấn đề sức khỏe. Trong đó, De Ligt, Coman vắng mặt ở buổi tập trước trận.

Hồng Duy