Tuchel ám chỉ đối thủ 'ăn cắp điểm’

AnhHLV Thomas Tuchel cảm thấy Chelsea thiếu may mắn sau khi bị đội bóng trong nhóm cầm đèn đỏ Burnley cầm hoà tại vòng 11 Ngoại hạng Anh.

HLV Tuchel chỉ đạo cầu thủ Chelsea ở trận đấu Burnley. Ảnh: DM

"Burnley quá may mắn, nhưng bóng đá là vậy", Tuchel nói sau trận hoà 1-1 tối 6/11 trên sân Stamford Bridge. "Trước đó, chúng tôi cũng đã gặp may trước Brentford. Đó là lý do vì sao người ta yêu môn thể thao này".

Trên sân nhà, Chelsea hoàn toàn áp đảo: cầm bóng 70%, dứt điểm 25 lần - so với 5 của Burnley. Tuy vậy, các chân sút của họ liên tiếp bỏ lỡ cơ hội, chỉ ghi được một bàn nhờ công Kai Havertz phút 33. Bên kia chiến tuyến, Burnley chỉ có một pha phối hợp chuẩn xác của hai cầu thủ vào sân thay người là Jay Rodriguez và Matej Vydra để ghi bàn gỡ hoà.

"Đôi khi có những ngày như hôm nay, cảm giác như có ai đó đánh cắp điểm số vậy", Tuchel nói thêm. "Chúng tôi đã may mắn ở Brentford, còn lần này đến lượt Burnley may mắn giành được kết quả như họ mong muốn. Những chuyện như thế đôi khi vẫn xảy ra".

Để hạn chế Chelsea, Burnley chọn lối chơi quyết liệt, thậm chí sẵn sàng phạm lỗi như thường thấy. Cả trận họ nhận bốn thẻ vàng, so với một của chủ nhà. Vì thế, trong hiệp 1, khi tiền vệ Ross Barkley bị đau và nằm sân, HLV Tuchel đã quay sang khu huấn luyện của Burnley để hét vào người đồng nghiệp Sean Dyche.

Khi được hỏi về điều này sau trận, nhà cầm quân người Đức lảng tránh: "Tôi đã học được một điều là không bao giờ bình luận về các trọng tài và HLV khác".

Còn HLV Dyche cho hay: "Tôi hầu như không nhớ điều gì. Tuchel chỉ đang cố thúc giục đội bóng của anh ấy. Những HLV luôn nỗ lực làm tốt nhất công việc của mình. Tôi và Tuchel chẳng có cuộc chiến nào. Những cuộc chiến căng thẳng nhất là giữa các cầu thủ, trên sân bóng. Tuchel khao khát có kết quả tốt, tôi hiểu điều đó, và bản thân tôi cũng vậy thôi".

Kim Hoà (theo Sky Sports)