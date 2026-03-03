Người tinh tế biết ngay câu tục ngữ này, còn bạn?

Câu tục ngữ thể hiện sự kiên trì, nhẫn nại, vượt lên khó khăn của con người sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng.

Bức hình này nhìn qua thì tưởng hai nghề "chẳng liên quan", mà hóa ra lại liên quan không tưởng! Bên trái là cảnh mài giũa kim loại tóe lửa, nhìn thôi đã thấy "chất chơi" rồi. Bên phải lại nhẹ nhàng, tinh tế với từng mũi kim, sợi chỉ - chuẩn vibe tỉ mỉ, khéo léo. Một bên cứng, một bên mềm, nhưng ghép lại thì thành... câu đố khiến não phải bật chế độ suy nghĩ.

Đây chính là kiểu "đuổi hình bắt chữ" nhìn đơn giản mà dễ khiến bạn đứng hình vài giây. Gợi ý nho nhỏ: cả hai hình đều liên quan đến sự chăm chỉ và rèn luyện. Không có chuyện "auto giỏi", tất cả đều phải qua quá trình "mài" và "may" từng chút một.

Câu tục ngữ ẩn sau đây không chỉ vui mà còn mang thông điệp cực kỳ đời thường. Đảm bảo đọc xong bạn sẽ kiểu: "Ủa sao quen dữ vậy mà nãy không nghĩ ra ta?'. Thôi thì hít nhẹ một hơi, zoom não lên và thử xem bạn có giải được trước đứa bạn thân không nha!

>> Đáp án

Mộc Trà