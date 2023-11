Tuấn Trần - Út Lục Lâm nổi loạn của 'Đất rừng phương Nam'

Út Lục Lâm và bé An trong phân cảnh thưởng thức món đuông dừa ở miền Tây. Trong phim, An vốn là một cậu bé thành thị, chỉ biết sách vở trường lớp, thiếu kỹ năng sống. Sau biến cố mất mẹ, An theo chân Út Lục Lâm lưu lạc, được anh dạy nhiều cách thức để sinh tồn giữa thời loạn lạc.