Tuần tới miền Bắc sẽ mưa nhiều

Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng mưa dịch chuyển từ Trung Bộ lên Bắc Bộ trong tuần tới, trong khi đó cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa giảm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết ngày mai (18/8) miền Bắc sẽ chịu tác động của hoàn lưu phía tây áp thấp nhiệt đới nên ven biển phía đông mưa lớn. Lượng mưa ngày 18-19/8 ở Đông Bắc Bộ khoảng 40-120 mm, cục bộ trên 250 mm.

Từ ngày 20 đến 23/8, vùng mưa sẽ mở rộng ra vùng núi và trung du phía Bắc do ảnh hưởng của hoàn lưu suy yếu từ áp thấp nhiệt đới.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo nhiệt độ Hà Nội tuần tới 25-31 độ C. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) đầu tuần 17-26 độ, cuối tuần 16-21 độ C.

Các lực lượng tổng hợp luyện lần 4 dưới mưa tại Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

Miền Trung mưa lớn ba ngày nay. Lượng mưa từ 19h ngày 16/8 đến 8h hôm nay ở Mai Lâm (Thanh Hóa) 99 mm, Hoàng Mai (Nghệ An) 147 mm, Kỳ Thịnh (Hà Tĩnh) 170 mm, Hải An (Quảng Trị) 98 mm, Cù Lao Chàm (TP Đà Nẵng) 160 mm.

Dự báo, từ tối nay đến mai các tỉnh Thanh Hóa - Quảng Trị tiếp tục mưa phổ biến 50-120 mm, cục bộ trên 250 mm, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới.

Từ ngày 19/8, miền Trung mưa giảm, trời nắng trở lại khi dải hội tụ nhiệt đới nâng trục lên phía Bắc và áp thấp nhiệt đới suy yếu.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ nay đến ngày 20/8 mưa xu hướng giảm dần, chỉ còn mưa rào và giông rải rác, ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất ở cao nguyên Trung Bộ 29-32 độ, Nam Bộ 33-35 độ C.

Từ ngày 21 đến 23/8, hai khu vực này mưa nhiều do gió mùa tây nam hoạt động mạnh trở lại.

Gia Chính

>>Xem chi tiết dự báo thời tiết tại đây.