Tuần tới miền Bắc nắng nóng

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp phía tây, tuần tới miền Bắc và Trung sẽ nắng nóng, nhiệt độ cao nhất ngày từ 35 độ C trở lên.

Miền Bắc đêm qua và sáng nay (4/5) mưa nhỏ 5-15 mm, cục bộ có nơi trên 30 mm, tập trung ở Tây Bắc, Việt Bắc. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định hôm nay và ngày mai miền Bắc còn mưa vài nơi, trong ngày trời nắng.

Ngày 7-8/5, trung du và đồng bằng Bắc Bộ nhiều khả năng nắng nóng, nhiệt độ cao nhất ngày lên 35-36 độ C. Khoảng ngày 9-10/5, không khí lạnh cuối mùa sẽ ảnh hưởng gây mưa rào, giông diện rộng, nắng nóng chấm dứt.

Người dân tham gia giao thông trên đại Lộ Thăng Long, Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thành

Trang Accuweather của Mỹ dự báo Hà Nội duy trì mức nhiệt 26-36 độ C đến hết ngày mai. Sau đó, nhiệt độ cao nhất ngày giảm còn 33-34 độ, đến thứ năm còn 31 độ C. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) tuần tới dao động 18-29 độ C.

Miền Trung đang nắng nóng diện rộng do tác động của hoàn lưu vùng áp thấp phía tây. Dự báo, tuần tới khu vực nắng nóng sẽ tập trung ở các tỉnh thành Nghệ An - Quảng Ngãi với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm tương đối thấp 50-55%.

Nam Bộ và Tây Nguyên đang trong giai đoạn chuyển từ mùa khô sang mùa mưa. Cơ quan khí tượng dự báo ngày 4-6/5, hai khu vực này trời nắng, nhiệt độ cao nhất ở Nam Bộ 34-36 độ, Tây Nguyên 31-35 độ C. Từ ngày 7/5, gió tây nam hoạt động trở lại gây mưa, nắng nóng ở Nam Bộ và Tây Nguyên cơ bản dứt.

Tháng tư đã có hai đợt không khí lạnh tràn xuống miền Bắc. Nhiệt độ trung bình tại Đông Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm 0,5-1 độ, các khu vực còn lại thấp hơn 0,5-1 độ C. Dự báo tháng 5 nắng nóng có xu hướng gia tăng trên diện rộng tại Bắc Bộ, Trung Bộ.

Gia Chính