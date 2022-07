Tuần tới miền Bắc mưa nhiều

Hai ngày đầu tuần tới, miền Bắc mưa giông về chiều tối, sau đó ngớt dần và tăng cao trở lại vào cuối tuần.

Hai ngày nay, miền Bắc mưa giông vào chiều tối, vùng núi mưa to do ảnh hưởng của rãnh thấp có trục ngang qua khu vực. Chỉ từ 16h đến 17h hôm nay, Hà Giang, Lào Cai mưa to, tại Linh Hồ 40 mm, Quan Hồ Thẩn 35 mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định, đêm nay và ngày mai (1/8) miền Bắc tiếp tục mưa giông, phổ biến 20-50 mm, có nơi trên 70 mm. Mưa sẽ duy trì đến hết ngày 2/8, hai ngày sau đó giảm và đến 5/8 lại tăng dần.

Nhiều tuyến phố Hà Nội ngập trong trận mưa chiều 5/7. Ảnh: Phạm Chiểu

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, Hà Nội ngày mai 26-31 độ C, giữa tuần nhiệt độ cao nhất lên 34, sau đó giảm còn 31 độ vào cuối tuần. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) cả tuần khoảng 17-25 độ C.

Miền Trung cũng sẽ mưa giông về chiều tối, nguy cơ cao xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ tuần tới phổ biến dưới 35 độ C, không còn nắng nóng.

Nam Bộ và Tây Nguyên chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam nên gần như cả tuần tới có mưa. Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên 28-30 độ, Nam Bộ 32-33 độ C.

Giữa và nam biển Đông (gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa giông mạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật cấp 7-8.

Theo cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của La Nina, nắng nóng ở Bắc Bộ, Trung Bộ không gay gắt và kéo dài như năm 2021. Tháng 8 khả năng xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày trên 37 độ C, xác suất 70-80%.

Không khí lạnh hoạt động sớm, nền nhiệt các tháng đầu mùa đông ở miền Bắc có khả năng thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Gia Chính