Tuần tới miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường

Các đợt không khí lạnh tăng cường liên tiếp khiến miền Bắc duy trì rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại trong tuần tới, nhiệt độ thấp nhất phổ biến dưới 15 độ.

Bốn ngày qua, miền Bắc chịu tác động của khối không khí lạnh cường độ mạnh. Hôm nay, khi không khí lạnh bắt đầu suy yếu, nhiệt độ nhích lên 1-4 độ so với hôm qua. Nhiệt độ thấp nhất ghi nhận gần 7 độ tại Sa Pa (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 8 độ, Hà Nội phổ biến 15-16 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày mai một đợt không khí lạnh mới tăng cường sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc, gây mưa rải rác. Đến ngày 6/1, không khí lạnh tiếp tục mạnh hơn khiến nền nhiệt giảm trở lại, rét đậm duy trì ở đồng bằng, vùng núi có nơi rét hại.

Theo dự báo của AccuWeather, thứ ba tuần tới nhiệt độ Hà Nội xuống mức thấp nhất đợt, khoảng 15-17 độ, sau đó tăng dần, ban ngày đạt khoảng 24 độ vào cuối tuần. Các điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa giữa tuần sau có thể xuống 5-7 độ C.

Người Hà Nội tham gia giao thông trong tiết trời giá rét. Ảnh: Giang Huy

Miền Trung đêm nay mưa giảm. Tuy nhiên từ ngày mai, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động trong đới gió đông yếu, khu vực này có mưa giông rải rác. Từ ngày 8/1, khi không khí lạnh và nhiễu động suy yếu, mưa giảm dần.

Nam Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ từ chiều tối mai đến hết ngày 7/1 chịu tác động của nhiễu động trong đới gió đông trên cao, xuất hiện mưa rào, ven biển phía đông có nơi mưa lớn. Từ ngày 8/1, mưa trái mùa chấm dứt, thời tiết chuyển dần sang trạng thái mùa khô.

Nhiệt độ đêm và sáng ở cao nguyên Trung Bộ phổ biến dưới 20 độ, Nam Bộ 20-23 độ, trời se lạnh; ban ngày nhiệt độ dao động 29-32 độ, cuối tuần tăng lên 31-33 độ C.

Gia Chính