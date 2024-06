Tuần tới đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng, miền núi mưa giông

Bắc Bộ tuần tới dự báo nắng nóng ở đồng bằng với nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, miền núi có mưa giông vào chiều tối.

Đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng ba ngày nay do ảnh hưởng của vùng thấp nóng phía tây. Nhiệt độ lúc 13h ngày 16/6 nhiều nơi trên 37 độ C như Lạc Sơn (Hòa Bình), Láng (Hà Nội), riêng Ninh Bình gần 39 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo tuần tới thời tiết miền Bắc phân hóa. Trong khi vùng núi mưa rào, giông về chiều tối thì vùng đồng bằng sẽ có nhiều ngày nắng nóng 35-38 độ, có nơi trên 38 độ C.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội tuần tới khoảng 37-38 độ C, ban đêm 28-29 độ. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) 19-24 độ C.

Người dân Hà Nội căng mình dưới cái nắng 40 độ mùa hè 2023. Ảnh: Giang Huy

Miền Trung nằm ở rìa phía nam của rãnh áp thấp, cộng thêm hiệu ứng gió phơn nên nắng nóng diễn ra gay gắt. 13h hôm nay, Hương Khê (Hà Tĩnh), Sơn Hòa (Phú Yên) nóng 40 độ, Vinh (Nghệ An) 39 độ C.

Dự báo cả tuần tới hiệu ứng gió phơn tiếp tục hoạt động mạnh, miền Trung nắng nóng (trên 35 độ C) và nắng nóng gay gắt (trên 37 độ C) diện rộng. Nhiệt độ cao nhất ở Thanh Hóa - Bình Định phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ; khu vực Phú Yên - Bình Thuận 35-37 độ C.

Nam Bộ và Tây Nguyên gió mùa Tây Nam hoạt động trung bình yếu, mưa giảm, trời nắng nhiều, cao nhất 30-33 độ ở Tây Nguyên và 33-35 độ ở Nam Bộ.

Cơ quan khí tượng nhận định từ nay đến 20-21/6, hai khu vực này có mưa rào và giông về chiều tối. Đến cuối tuần sau, gió tây nam hoạt động mạnh, Tây Nguyên và Nam Bộ có thể xuất hiện mưa rào và giông trên diện rộng.

Gia Chính