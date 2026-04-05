Tuần tới cả nước nắng nóng

Do hoàn lưu vùng thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng, nắng nóng gia tăng trên diện rộng, kéo dài nhiều ngày, nhiệt độ nhiều nơi vượt 38 độ C.

Hôm nay, khu vực Tây Bắc Bộ đã xuất hiện nắng nóng. Từ ngày 6/4, vùng thấp nóng phía tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía đông, khiến nắng nóng lan ra toàn bộ Bắc Bộ, bao gồm cả khu vực đồng bằng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ và được dự báo kéo dài đến hết tuần

Theo AccuWeather của Mỹ, nhiệt độ tại Hà Nội trong tuần tới dao động 26-38 độ C. Các khu vực vùng núi cao trên 1500 m như Sa Pa (Lào Cai) ở mức 17-30 độ C

Người dân tham gia giao thông trên Đại Lộ Thăng Long, Hà Nội, khi trời nắng nóng. Ảnh: Ngọc Thành

Trong ba ngày qua, miền Trung đã ghi nhận nắng nóng diện rộng do ảnh hưởng kết hợp của vùng thấp nóng phía tây và gió phơn. Những ngày đầu tuần, từ Thanh Hóa đến phía đông Gia Lai tiếp tục xuất hiện nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ.

Độ ẩm thấp, phổ biến 40-45 phần trăm, làm tăng nguy cơ cháy rừng và cháy nổ tại khu dân cư, nhà xưởng. Tình trạng này được dự báo duy trì đến hết tuần.

Tại Nam Bộ, nắng nóng kéo dài nhiều ngày và chưa có dấu hiệu suy giảm. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi cao hơn. Khu vực Tây Nguyên tiếp tục duy trì trạng thái khô ráo, nắng nóng trong những ngày đầu tuần với mức nhiệt tương tự.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 4/2026, nắng nóng có xu hướng gia tăng trên phạm vi cả nước với cường độ gay gắt hơn trung bình nhiều năm. Nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa đến Huế dự báo cao hơn 1,5-2,5 độ C so với trung bình nhiều năm; các khu vực còn lại cao hơn khoảng 0,5-1,5 độ C.

Gia Chính

