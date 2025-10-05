Bố mẹ chồng cãi nhau, chồng tôi lại về 'đá thúng đụng nia' với vợ

Tuần nào ông bà cãi nhau, bà sẽ tâm sự với chồng tôi một hai tiếng, sau đó anh căng thẳng, buồn bực, đá thúng đụng nia.

Nhà chồng tôi có 3 người con, anh là con giữa, trên anh có anh trai. Vợ chồng anh trai chồng đang sống chung với ba mẹ chồng tôi cùng cô em gái út. Vợ chồng tôi cưới nhau được hơn một năm, sống và làm việc ở Sài Gòn, cách nhà chồng tầm 150 km. Tôi có chuyện rất phiền lòng, mỗi lần ba mẹ chồng cãi nhau là mỗi người lại gọi điện, nhắn tin cho chồng tôi, như kiểu anh là thẩm phán để xử án. Thông thường mỗi tuần mẹ chồng sẽ gọi lên nói chuyện với chồng tôi vào sáng thứ 7 hoặc chủ nhật, 30 phút đến một tiếng. Tuần nào vui vẻ không sao, tuần nào ông bà cãi nhau là bà tâm sự một hai tiếng.

Sau cuộc nói chuyện, chồng tôi khá căng thẳng, buồn bực, sau đó hay đá thúng đụng nia. Nói thật tôi đã biết ông bà không thuận từ trước khi cưới, do mấy lần tôi về chơi không thấy ngủ chung. Rồi vài lần tôi vô tình đọc được tin nhắn hay tin nhắn thoại ông bà gửi cho chồng tôi, nói chung ai cũng có lý lẽ nhưng mà đọc hay nghe đều rất stress. Thường những tin nhắn giữa chồng tôi với ba mẹ chồng, anh thường đọc xong là xóa, không cho tôi biết. Tôi cũng không có ý định muốn biết hay xen vào chuyện của nhà chồng. Mỗi lần ông bà cãi nhau lớn là có khi cuối tuần đó chồng tôi phải chạy về xử lý, thường anh sẽ kêu mình ở lại Sài Gòn.

Nhiều khi đi làm cả tuần hai vợ chồng đã không ăn sáng cùng nhau, thường hai ngày cuối tuần vợ chồng sẽ ra ngoài ăn sáng rồi đi dạo hoặc đi siêu thị cùng nhau. Việc đó chỉ xảy ra khi cuộc gọi của hai mẹ con anh vui vẻ hoặc tuần đó ông bà không cãi nhau. Chẳng hạn như sáng nay, tôi không biết mẹ chồng với chồng mình nói chuyện gì nhưng tôi dậy kêu đi ăn sáng, anh lại đòi tôi nấu đồ ăn sáng rồi nhăn nhó khó chịu, kiểu khó ở. Tôi nói thôi ra ngoài ăn đi, nấu ăn lỉnh kỉnh quá, chồng lại kêu không biết tiết kiệm, rồi đồ ăn còn cả đống trong tủ mà không ăn.

Tôi đang mang bầu, thấy mệt nên nói bảo anh ăn gì tôi nấu, còn bản thân sẽ ra ngoài ăn, không khí trong nhà ngột ngạt quá. Chồng bảo giờ còn phải chiều chuộng nữa à. Thế là hai đứa giận nhau. Thiệt tình tôi hiểu việc ba mẹ cãi nhau, gây lộn là chuyện bình thường, ba mẹ tôi cũng hay vậy. Thế nhưng ba mẹ tôi ít gọi lên kể lể với con cái, cũng không muốn việc đó ảnh hưởng đến con cái. Một hai lần còn giải quyết, chứ tần suất nhiều quá mình là con dâu, mặc dù không đọc được tin nhắn hay gì cũng thấy mệt mỏi, huống gì chồng là người trực tiếp nghe.

Nói thêm, chuyện của nhà chồng thường tôi rất ít được biết. Có lần trước đám cưới, tôi vô tình đọc được tin nhắn giữa anh trai chồng và chồng, kêu là cưới vợ nhưng cái gì chung thì chung, còn riêng thì riêng, ý là góp chung được gì thì góp còn phải giữ lại. Gia đình chồng tạo nhóm chung cũng không có tôi, nhưng tôi không để ý lắm, bản thân cũng cảm thấy hơi lạc lõng, ít hòa nhập được với gia đình chồng. Tôi tâm sự lên đây, mong nhận được sự góp ý và cách nhìn của mọi người. Tôi nên làm gì, thật sự nhiều khi vui thì không sao chứ ba mẹ chồng mà cãi nhau là chồng tôi căng thẳng lắm.

Quỳnh Hoa