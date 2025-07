Tuần lễ Văn học Phần Lan tôn vinh bộ truyện Moomins

Hà NộiÔng Keijo Norvanto, Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam, khẳng định Moomins là truyện thiếu nhi kinh điển, phản ánh đặc trưng tinh thần con người Bắc Âu.

Dịp 80 năm tác phẩm đầu tiên ra đời, Nhà xuất bản Kim Đồng, Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam và The Initiative of Children Book Creative Content (ICBC) phối hợp tổ chức Tuần lễ Văn học Phần Lan - Trưng bày Tove Jansson & Moomins 80. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm toàn cầu.

Chương trình lựa chọn chủ đề The Door Is Always Open (Cánh cửa luôn rộng mở), bắt nguồn từ hình ảnh ngôi nhà của các nhân vật Moomins trong tác phẩm của nhà văn Tove Jansson - nơi có cánh cửa luôn hé mở đón chào mọi người bằng lòng hiếu khách, sự cởi mở. Từ đó, sự kiện gửi gắm thông điệp về lòng bao dung, biết tôn trọng sự khác biệt, tinh thần sẻ chia. Qua mỗi trang sách, độc giả không đơn thuần hòa mình vào thế giới tưởng tượng mà còn có thêm những bài học về cách sống tử tế giữa đời thường.

Tuần lễ Văn học Phần Lan - khám phá thế giới Moomins Bà Teija Norvanto, Phu nhân Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam, đọc truyện cùng trẻ nhỏ. Video: Khánh Linh

Phát biểu tại lễ khai mạc chiều 11/7, ông Keijo Norvanto, Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam, cho biết Moomins là hiện thân của vẻ đẹp văn học Phần Lan, phản ánh tinh thần con người Bắc Âu: tự do, hòa hợp với môi trường tự nhiên, thực hành lối sống tối giản, tôn trọng không gian riêng tư của nhau. Ông đồng thời nhấn mạnh sự đổi mới của nền văn học nước nhà trong bối cảnh hiện đại: "Những tác phẩm thiếu nhi như Hello Ruby - Cuộc phiêu lưu vào thế giới lập trình - giáo dục trẻ em về công nghệ, Nàng Tiên Cá cuối cùng - Tiếng vọng từ truyền thuyết nơi đại dương - khắc sâu câu chuyện bảo vệ môi trường đã chứng minh văn học Phần Lan không dừng lại ở 'tuyết trắng', vẻ tĩnh lặng, chất trữ tình muôn thuở mà luôn nỗ lực mạnh mẽ để khám phá những vùng đất mới, bám sát các vấn đề toàn cầu".

Ngoài ra, theo ông, tuần lễ là cơ hội thúc đẩy sự thấu hiểu, hợp tác, giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia. Ông tin vào cầu nối mà văn chương, nghệ thuật tạo ra và hy vọng nhiều độc giả Việt tìm đọc, có hứng thú với Moomins nói riêng và văn học Phần Lan nói chung.

Tại sự kiện, chương trình đồng thời tổ chức hoạt động đọc sách cùng bà Teija Norvanto, Phu nhân Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam. Bà vừa kể chuyện, vừa tương tác với nhiều bạn nhỏ.

Trẻ nhỏ vẽ, tô màu Moomins. Ảnh: Khánh Linh

Chuỗi sự kiện sẽ diễn ra ngày 11-20/7 với các hoạt động như trưng bày nghệ thuật, đọc sách sáng tạo, ra mắt sách tại trụ sở của Nhà xuất bản Kim Đồng ở Quang Trung, Hà Nội. Ban tổ chức cũng thiết kế chương trình trải nghiệm, những chuyến tham quan cho các trường mầm non, tiểu học nhằm mục đích giáo dục và khuyến đọc.

Tove Jansson (1914-2001) là nhà văn, tiểu thuyết gia và họa sĩ. Bà sinh ra trong một gia đình nghệ sĩ Phần Lan, được sống hòa mình với thiên nhiên. Đó là những cái nôi đã nuôi dưỡng trí tưởng tượng để nhà văn viết nên các tác phẩm. Trong sự nghiệp của mình, bà nhận hơn 50 giải thưởng, trong đó có giải thưởng Hans Christian Andersen (1966) - được ví như Nobel Văn học thiếu nhi.

Tuần lễ Văn học Phần Lan - khám phá thế giới Moomins Trích đoạn trong phim Moomins. Video: YouTube Mushroom Soup

Moomins là tên gọi chung của các nhân vật chính, mang hình dáng như những chú hà mã trắng trong bộ truyện dài (9 tập) và truyện tranh (5 tập) do nhà văn Tove Jansson sáng tạo. Tại Việt Nam, bộ sách về hình tượng này đã được Nhà xuất bản Kim Đồng phát hành bao gồm: Chiếc mũ của phù thủy, Đứa trẻ vô hình, Gia đình Mumi ở biển, Mùa đông huyền bí, Mumi và sao chổi, Ngày Hạ chí nguy hiểm, Những cuộc phiêu lưu ly kỳ của Mumi bố và Tháng Mười Một ở thung lũng Mumi do dịch giả Võ Xuân Quế chuyển ngữ, Tiến sĩ Bùi Việt Hoa hiệu đính. Mỗi tác phẩm đều chứa đựng những bài học về sự trưởng thành, nỗi cô đơn, tình thân, khát vọng tìm kiếm mái ấm.

Ngày nay, Moomins đã trở thành một biểu tượng văn hóa của xứ sở Scandinavia, có sức ảnh hưởng đến nhiều loại hình nghệ thuật khác như điện ảnh, sân khấu, opera, trò chơi, đặc biệt là các phim truyền hình với các bộ được sản xuất ở Đức (1959), Đức - Ba Lan (1977, 1982) và Nhật Bản (1972).

Khánh Linh