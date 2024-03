Hà NộiTuần lễ phim về thiên nhiên lần thứ hai tại Việt Nam có chủ đề "Thiên nhiên thì thầm, nảy mầm hành động", sẽ diễn ra ngày 21-29/3.

Chương trình do tổ chức phi lợi nhuận Keep Vietnam Clean thực hiện, gồm chín buổi chiếu miễn phí. Các phim tài liệu đến từ nhiều quốc gia như Anh, Pháp, Cộng hòa Czech, Italy. Đề tài xoay quanh thực trạng môi trường hiện nay và những thách thức con người phải đối mặt, gồm biến đổi khí hậu, ô nhiễm và suy thoái tài nguyên.

Trailer 'VESUVIO HOẶC CÁCH HỌ SỐNG GIỮA CÁC NÚI LỬA' Trailer "Vesuvio or: How They Learned to Live Between Volcanoes" (Vesuvio hay cách họ sống giữa các núi lửa), kể về những người sống gắn bó với thiên nhiên, bất chấp những khó khăn và nguy hiểm. Video: INFF

Một số tác phẩm tham gia tuần phim gồm The Weather War (Thụy Điển, 2012) xoay quanh nỗ lực của con người trong việc kiểm soát thời tiết và khai thác sức mạnh của những cơn lốc xoáy. The Human Elements (Mỹ, 2018) nói về biến đổi khí hậu ở bang Colorado, California và Kentucky. Còn Vesuvio or: How They Learned to Live Between Volcanoes (Italy, 2022) kể cuộc sống của những người sống gần hai trong số những ngọn núi lửa nguy hiểm nhất thế giới.

Trailer 'Chiến tranh thời tiết' của Mats Bigert và Lars Bergström Trailer "The Weather War" của Mats Bigert và Lars Bergström. Video: INFF

Ngoài chiếu phim ở rạp, chương trình diễn ra ở các cơ quan đại diện ngoại giao và đại học như Đại học Ngoại thương, Học viện Ngoại giao, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội. Sau mỗi buổi chiếu, khán giả có dịp thảo luận tác phẩm và giao lưu nhà làm phim, chơi trò tương tác, tham gia workshop về tái chế bìa carton, ghép tranh vải.

Trailer 'Il était une forêt' Trailer "Il était une forêt" của đạo diễn Luc Jacquet. Tác phẩm kể về những cuộc nghiên cứu của nhà thực vật học Francis Hallé về những khu rừng nguyên sinh trên thế giới. Video: INFF

Tuần lễ phim quốc tế về thiên nhiên (International Nature Film Week) tổ chức lần đầu năm 2022, nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường. Đại diện ban tổ chức cho biết chương trình kỳ vọng giúp khán giả có góc nhìn mới hơn trong công cuộc phát triển bền vững.

Quế Chi