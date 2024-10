Tuần lễ giáo dục châu Âu 2024 sắp diễn ra

Tuần lễ giáo dục châu Âu 2024 do Phái đoàn Liên minh châu Âu và các Đại sứ quán quốc gia thành viên EU tại Việt Nam tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 19-23/10.

Chương trình bao gồm hai sự kiện chính: Ngày hội giáo dục châu Âu và Ngày Erasmus+ Việt Nam.

Trong đó, Ngày hội giáo dục châu Âu có sự tham gia trực tiếp của gần 60 trường đại học từ các quốc gia EU, mang đến nhiều thông tin và cơ hội học bổng về các chuyên ngành và bậc học. Ngoài ra, người tham gia có thể nhận tư vấn, tham khảo trải nghiệm thực tiễn tại các quầy tư vấn của Mạng lưới Cựu du học sinh EU, Phái đoàn EU cùng các Đại sứ quán của Áo, Bỉ, Bulgaria, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Litva, Ba Lan, Rumani, Slovakia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, các chương trình giáo dục của EU...

Sự kiện còn có phiên thảo luận với sự tham gia của các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, mang tới thông tin hữu ích về phát triển các kỹ năng cần thiết, cơ hội nghề nghiệp cho du học sinh khi trở về Việt Nam.

Ngày Erasmus+ Việt Nam được tổ chức lần đầu tiên nhằm cung cấp thông tin về chương trình Erasmus+ dành cho các trường đại học, tổ chức, nhà quản lý giáo dục. Đồng thời, chương trình tạo cơ hội cho các trường đại học Việt Nam và châu Âu mở rộng kết nối, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn trong các dự án hợp tác, thiết lập quan hệ đối tác mới.

Lịch trình chương trình cụ thể như sau:

Ngày hội Giáo dục châu Âu diễn ra từ 8h30 đến 16h, ngày 19/10 tại khách sạn Caravelle (19-23 Công trường Lam Sơn, quận 1, TP HCM) và 8h30 - 16h, ngày 20/10, tại Trung tâm The One (2 Chương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Ngày Erasmus+ Việt Nam được tổ chức vào ngày 22-23/10, tại khách sạn Intercontinental Hanoi Westlake (5 Từ Hoa, quận Tây Hồ).

Các chuyên gia chia sẻ trong Ngày hội giáo dục châu Âu 2023. Ảnh: Phái đoàn Liên minh châu Âu

Ông Julien Guerrier - Đại sứ EU tại Việt Nam chia sẻ, hợp tác giữa EU và Việt Nam đã trở thành một trong những quan hệ sâu sắc và toàn diện nhất trong khu vực. Thế giới đang phải đối mặt với những thách thức to lớn như biến đổi khí hậu, an ninh và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ mới. Do đó, các nhà quản lý, nhà khoa học và chuyên gia phải có tay nghề và trình độ cao. Điều này có thể đạt được thông qua việc trao đổi học tập tại nước ngoài.

Bên cạnh đó, việc học tập tại châu Âu giúp các du học sinh đem kiến thức giá trị tích lũy được trên giảng đường trở về với Việt Nam, đồng thời, mang đến nhiều trải nghiệm như đa dạng lựa chọn học thuật, chi phí phải chăng và văn hóa xã hội. Điều các bạn mang về với quê hương là một "châu Âu của chính các bạn", những tích lũy về vốn sống, lịch sử và sự đổi mới sáng tạo giúp mở mang trí tuệ.

"Tôi tin, với những cuộc gặp gỡ với đại diện của gần 60 trường đại học EU và các quốc gia thành viên EU tại Tuần lễ Giáo dục châu Âu, các bạn trẻ sẽ có cái nhìn toàn diện về những gì du học châu Âu có thể mang lại và được truyền cảm hứng cho hành trình của chính mình", ông nói thêm.

Ông Julien Guerrier - Đại sứ EU tại Việt Nam. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Việt Nam là đối tác chủ chốt của Liên minh Châu Âu trong lĩnh vực giáo dục, một trong những trọng tâm chính của Chiến dịch Cửa ngõ Toàn cầu (Global Gateway). Sự hợp tác song phương bền vững đã khiến đôi bên đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong những năm qua.

Việt Nam là quốc gia hưởng lợi nhiều từ Chương trình Nâng cao năng lực giáo dục đại học với tổng vốn hơn 66 triệu euro. Từ năm 2015 đến 2023, hơn 3.400 sinh viên và cán bộ giáo dục Việt Nam đã có cơ hội tham gia các chương trình trao đổi ngắn hạn tại châu Âu trong khuôn khổ chương trình Erasmus+. Số lượng sinh viên Việt Nam nhận học bổng Erasmus Mundus danh giá của EU cũng nằm trong top 20 toàn thế giới.

Nhật Lệ