Tuần lễ Đầu bếp sao Michelin tổ chức tại Việt Nam

"Tuần lễ của các Đầu bếp Sao Michelin - 100 Flavors × Dinner Incredible Vietnam 2025" quy tụ 13 đầu bếp có sao Michelin, diễn ra từ 23 đến 30/11.

Ngoài những người sở hữu sao Michelin, tuần lễ còn có sự góp mặt của các đầu bếp đạt giải từ khắp nơi trên thế giới. Sự kiện do 100 Flavors kết nối chiến lược và Dinner Incredible tổ chức, góp phần quảng bá vị thế ẩm thực Việt Nam trên trường quốc tế.

Dinner Incredible Vietnam 2025 là hai đêm tiệc Fine Dining giới hạn với chủ đề "Nơi di sản Việt Nam gặp gỡ tinh hoa ẩm thực toàn cầu". Các đầu bếp quốc tế sẽ sáng tạo những món ăn mới từ nguyên liệu bản địa Việt Nam, kể câu chuyện về đất nước và con người qua từng món ăn.

Dự án Dinner Incredible do Chef Giorgio Diana sáng lập tại Italy, từng gây tiếng vang tại Rome, Tokyo, Singapore và New York. Việt Nam được chọn là điểm đến tiếp theo nhờ nguồn nguyên liệu phong phú, chiều sâu văn hóa và tinh thần sáng tạo.

Giữ vai trò đại sứ và giám tuyển của chương trình là đầu bếp Michael Bao Huynh. Ông là một trong những đầu bếp gốc Việt đầu tiên đạt hai Sao từ tờ The New York Times, một Sao Michelin tại Frankfurt (2006) và hai lần nhận giải Michelin Bib Gourmand tại New York (2011 & 2012).

Với triết lý "Ẩm thực là ký ức", ông nổi tiếng với khả năng biến món ăn đường phố dân dã thành trải nghiệm "haute cuisine" (ẩm thực cao cấp). Sau chặng đường thành công ở New York, Bangkok, Arab Saudi, Singapore và Đức, ông cho biết lần trở về này mang ý nghĩa đặc biệt với những món ăn gắn liền ký ức ở Việt Nam, được ông kể lại bằng ngôn ngữ ẩm thực thế giới.

Trước khi đến Việt Nam, Dinner Incredible 7 tại Arab Saudi (diễn ra vào tháng 9/2025) quy tụ những tên tuổi lớn như Bruno Menard, Jacob Jan Boerma, Kay Baumgardt, Pavlos Kiriakis, Giorgio Diana và Michael Bao Huynh. Sau thành công ở Trung Đông, Dinner Incredible 8 tại Việt Nam tiếp tục hành trình với mỗi đầu bếp sáng tạo một món ăn độc bản từ nguyên liệu Việt, đưa ẩm thực Việt tiến gần hơn đến chuẩn mực haute cuisine thế giới.

Hai đêm tiệc Gala Dinner giới hạn sẽ được tổ chức tại TP HCM và Huế lần lượt vào ngày 26 và 28/11. Trong đó, "The Ho Chi Minh City Symphony - When Luxury Becomes a Masterpiece" tổ chức tại La Vela Saigon Hotel với điểm nhấn tôn vinh phong cách ẩm thực cao cấp đương đại. Buổi tiệc "The Imperial Symphony - Dạ yến Hoàng cung" tại Hue Times Square sẽ kết hợp tinh hoa ẩm thực thế giới và di sản văn hóa cố đô Huế.

Mỗi đêm được dàn dựng chỉn chu, ngoài ẩm thực còn có sự kết hợp của hệ thống ánh sáng, âm nhạc. Mỗi món ăn cũng được trình bày với thiết kế riêng nhằm tôn vinh giá trị nghệ thuật của ẩm thực.

Là đối tác chiến lược của Dinner Incredible tại Việt Nam, 100 Flavors góp phần giới thiệu di sản ẩm thực Việt ra thế giới. La Vela Hotels & Resorts là nhà tài trợ địa điểm và chỗ ở chính thức cho sự kiện.

"Tuần lễ 100 Flavors × Dinner Incredible Vietnam 2025 hứa hẹn mang đến nhiều món ăn và trải nghiệm thú vị, giúp Việt Nam thành điểm đến của những trải nghiệm haute cuisine sang trọng", đại diện ban tổ chức nói.

