Tuấn 'Khỉ' được 5 người giúp bỏ trốn

TP HCMBắn chết 5 người, làm bị thương 2 người, Lê Quốc Tuấn - tức Tuấn 'Khỉ', 33 tuổi, được nhiều người giúp bỏ trốn suốt 15 ngày trước khi bị cảnh sát tiêu diệt.

Chiều 5/5, sau ba tháng điều tra, Công an TP HCM đề nghị truy tố 18 người liên quan đến Tuấn "Khỉ". Trong đó có 5 người bị cáo buộc Che giấu tội phạm, Không tố giác tội phạm - giúp Tuấn bỏ trốn 15 ngày trong sự truy bắt gắt gao của cảnh sát.

Lê Quốc Tuấn tức Tuấn "Khỉ". Ảnh: Công an cung cấp.

Trưa 29/1 - Mùng 5 Tết Nguyên đán, người dân nghe nhiều tiếng súng nổ lẫn tiếng la hét trong khu vườn nhãn ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi - nơi diễn ra sòng bạc nhiều ngày trước. Bốn nạn nhân tử vong tại chỗ, hai thanh niên khác bị thương do Tuấn "Khỉ" trút những tràng đạn AK liên thanh vào đám đông, sau mâu thuẫn với những người chơi bạc. Trước đó Tuấn thua hết tiền, phải kêu em họ Lê Quốc Minh (tức Si Đa, 27 tuổi) về nhà mẹ mình lấy 100 triệu đồng mang đến gỡ, song không được những tay bài khác đồng ý.

Gây án xong, Tuấn lấy túi xách có hơn 800 triệu đồng của một người trong sòng bạc, leo lên chiếc SH của người khác chạy thẳng đến nhà Phạm Thanh Tâm (tức Tý "Bà Dòm", 33 tuổi) nhờ đưa tiền về cho vợ mình. Trên đường bỏ trốn, hắn bỏ lại xe SH, cướp chiếc Nouvo chạy đến khu vực xã Phú Hoà Đông, sau đó ném xe này xuống rạch Láng Tre xoá dấu vết, lẩn mình vào khu vực cây cối um tùm ven đường Tỉnh Lộ 15 vắng vẻ. Hàng trăm cảnh sát được huy động truy lùng hung thủ.

Rạng sáng hôm sau, Tuấn cởi trần, vác súng AK báng xếp, lao ra từ lùm cây chặn ôtô 4 chỗ của anh Lê Văn Hiếu. Tài xế hoảng loạn nhấn ga lách qua, Tuấn xả loạt đạn vào ôtô, may mắn không làm chủ xe bị thương. Một lúc sau anh Võ Chí Tâm (40 tuổi) đi xe máy qua, bị Tuấn bắn chết, cướp chiếc xe Wave cũ để làm phương tiện trốn chạy.

Cảnh sát phong toả nhiều khu vực, siết chặt vòng vây, Tuấn "Khỉ" bỏ xe máy ở kênh Đường Đỏ, bơi sang nhà em họ là Võ Hồng Tâm (31 tuổi) và Nguyễn Duy Thanh (21 tuổi) ở ấp Tân Hoà, xã Tân Hiệp, Hóc Môn. Ba anh em bàn cách che giấu tung tích Tuấn, để hắn trốn ở đây. Sau khi cung cấp sim, điện thoại cho anh họ, Tâm về Biên Hoà (Đồng Nai), còn Thanh về Củ Chi gặp chị ruột Nguyễn Thị Kim Ngân (31 tuổi) nhờ giúp Tuấn.

Sáng hôm sau, Ngân đến công ty nơi Lý Văn Mè (31 tuổi) làm bảo vệ, cung cấp số điện thoại mới của Tuấn "Khỉ" cho người này và đề nghị giúp đỡ. Mè nhiều lần gọi trao đổi, nạp tiền điện thoại cho Tuấn để bàn kế hoạch bỏ trốn. Trước sự truy bắt gắt gao của 500 cảnh sát thuộc Bộ Công an, Công an TP HCM và các tỉnh thành khác, Tuấn quyết định ở yên một chỗ. Trong nhiều ngày sau đó, Thanh và Mè tìm cách đưa Tuấn đi trốn ở Vũng Tàu.

Ngày 10/2, Mè liên hệ Đặng Trung Ngọc (20 tuổi, tài xế taxi) nhờ chở Tuấn "Khỉ" đến Vũng Tàu. Ngọc đồng ý với giá 6 triệu đồng, song yêu cầu Tuấn phải tháo đạn khỏi súng, dán băng keo, để không thể gây nguy hiểm trên đường đi. Sau khi suy nghĩ lại, anh này không dám gặp Tuấn, nên "hợp đồng" bị huỷ.

Đêm 13/2 đến rạng sáng 14/2, Công an TP HCM phối hợp nhiều lực lượng vây bắt Tuấn "Khỉ" tại căn nhà gần Cầu Xáng, xã Bình Mỹ, Củ Chi - cách nơi hắn gây án hơn 10 km. Khi phát hiện đội đặc nhiệm cơ động áp sát, Tuấn rút súng AK chống trả nên bị tiêu diệt, kết thúc 15 ngày trốn chạy.

Cảnh sát phong toả, lùng sục Tuấn suốt nhiều ngày đêm. Ảnh: Hữu Khoa.

Cơ quan điều tra xác định, Tâm, Thanh, Ngân, Mè biết Tuấn giết 5 người nhưng vẫn giúp đỡ bỏ trốn là cấu thành tội Che giấu tội phạm. Riêng Ngọc dù biết người nhờ chở là tội phạm bị truy nã đặc biệt nhưng không trình báo nên bị truy tố hành vi Không tố giác tội phạm.

Do Tuấn "Khỉ" đã chết, Công an TP HCM đình chỉ điều tra bị can về các tội Giết người, Cướp tài sản, Tàng trữ Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Quốc Thắng