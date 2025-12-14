Tuấn Hưng viết ca khúc tưởng nhớ mẹ

Ca sĩ Tuấn Hưng sáng tác "Chạm vào nỗi nhớ mẹ", nói về những hẫng hụt, mất mát khi mẹ anh qua đời.

Ca sĩ cho biết sau khi mẹ qua đời hồi giữa tháng 11, anh thường ngồi ngẩn ngơ trong nhà, hồi tưởng những ký ức về bà. Nỗi trống trải được gửi gắm qua câu hát: "Những kỷ niệm vẫn đứng yên trong gió. Mẹ mỉm cười trong bức ảnh nơi hiên. Mẹ bước nhẹ về miền không còn khổ. Con ở lại ôm nỗi muộn phiền. Khóc đến mức khô khan vẫn nghe lòng đau vô vàn".

Theo anh, khác với nhiều ca khúc viết về mẹ thường mang giai điệu mềm mại, Chạm vào nỗi nhớ mẹ có tiết tấu mạnh hơn, phản ánh tâm trạng của anh.

Tuấn Hưng nghẹn ngào khi nghe lại ca khúc viết về mẹ Tuấn Hưng khi nghe lại ca khúc về mẹ trong buổi giới thiệu album mới, chiều 14/12 ở Hà Nội. Video: Hà Thu

Tuấn Hưng ảnh hưởng từ mẹ lối sống tình cảm, tận tụy với gia đình. Thời trẻ, bà bươn chải buôn bán ở chợ Đồng Xuân, Hà Nội, lo toan cho cả nhà. Ca sĩ thường theo mẹ ra chợ, loanh quanh chơi bên gánh hàng của bà. Vì nghịch ngợm, anh thường xuyên bị mẹ đánh đòn. Khi Tuấn Hưng muốn nghỉ Đại học Thăng Long để theo đuổi đam mê ca hát, mẹ anh từng buồn vì mong con học hành đến nơi đến chốn, có công việc ổn định. Những ngày tháng cuối đời của mẹ, khi bà bệnh nặng, anh cố gắng dành trọn thời gian, hủy show để ở bên bà.

Tuấn Hưng viết ca khúc về người mẹ đã khuất Bản thu bài "Chạm vào nỗi nhớ mẹ". Video: Nhân vật cung cấp

Chạm vào nỗi nhớ mẹ hoàn thành cuối tháng 11, được đưa vào album Chạm, gồm năm sáng tác mới của Tuấn Hưng. Ca sĩ thực hiện album trong bốn tháng, từ lúc mẹ anh phát bệnh nặng đến khi bà qua đời. Mỗi bài hát gắn với một lát cắt cảm xúc riêng. Trời xanh vẫn ở phía trước khắc họa nỗi cô đơn trong những ngày anh túc trực bên giường bệnh của mẹ. Lặng thinh là lời giãi bày dành cho những người bạn đã kề vai sát cánh cùng anh trong giai đoạn khó khăn. Với Em, Tuấn Hưng viết tặng vợ - doanh nhân Thu Hương, người luôn ở bên chia sẻ và nâng đỡ anh. Khi mẹ chồng lâm bệnh, cô thay chồng chăm sóc bà mỗi lúc anh đi diễn.

Tuấn Hưng nhiều lần kìm nén cảm xúc khi nói về mẹ ở buổi ra mắt album. Ảnh: Bin Leo

Ở ca khúc Cảm ơn, ca sĩ bày tỏ lòng biết ơn tới cha mẹ và cuộc đời. Khi nhóm MTV bay từ TP HCM ra thăm mẹ anh, anh mời họ hát chung. Hơn 20 năm trước, trong những ngày đầu Tuấn Hưng vào Nam lập nghiệp, MTV từng là chỗ dựa và giúp đỡ anh. Vì thế, ca khúc này cũng là lời tri ân của anh với những người anh em thân thiết.

Ca khúc 'Lặng thinh' của Tuấn Hưng Ca khúc "Lặng thinh" của Tuấn Hưng. Video: Nhân vật cung cấp

Ở tuổi 47, Tuấn Hưng cho biết sống chậm lại, ưu tiên thời gian cho gia đình và âm nhạc. "Tôi hạn chế tụ tập, ít sử dụng điện thoại, tập thói quen đọc sách, tập viết và làm thơ mỗi ngày", anh nói. Thời gian chăm mẹ bệnh, anh từng xuống tóc quy y, tìm về Phật pháp.

Trong quá trình sáng tác, anh thừa nhận không ít lần lúng túng khi muốn chuyển tải trọn vẹn ý tưởng và cảm xúc bằng ca từ, giai điệu. Anh phác thảo giai điệu trên piano, rồi nhờ nhạc sĩ Phạm Việt Tuân chỉnh sửa, phối khí. Theo Tuấn Hưng, anh không học hành bài bản ngày nào nên không dám nhận là nhạc sĩ. Anh xem album chỉ đơn thuần ghi lại những cảm xúc cá nhân, không phải là sản phẩm cạnh tranh để trở lại trên đường đua âm nhạc.

Tuấn Hưng sinh năm 1978 ở Hà Nội, từng là thành viên nhóm nhạc Quả Dưa Hấu cùng Bằng Kiều, Tú Dưa, Tường Văn. Anh nổi tiếng với chất giọng trầm, khàn qua các ca khúc như Vũ điệu thần tiên, Anh nhớ em, Nắm lấy tay anh. Năm ngoái, anh gây chú ý khi tham gia show Anh trai vượt ngàn chông gai.

Ngoài ca hát, anh tham gia một số bộ phim như Cho một tình yêu (2010), Những nụ hôn rực rỡ (2010).Gần nhất, anh đóng vai phụ phim Đào, phở và piano. Năm ngoái, anh được chú ý khi tham gia show Anh trai vượt ngàn chông gai. Nghệ sĩ kết hôn bà xã Thu Hương năm 2014, có ba con Su Hào, 11 tuổi, Son, tám tuổi và Sâm, sáu tuổi.

Hà Thu