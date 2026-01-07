Tuấn Hưng nói lý do hát live chưa tốt

Tuấn Hưng cho biết màn song ca "Vẫn nhớ" với Bùi Lan Hương kém do tâm lý căng thẳng và chưa quen không gian biểu diễn.

Những ngày qua, video ca sĩ hát trong một concert ở Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, hồi đầu tháng 1 lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người nhận xét anh biểu diễn live kém, không lên được nốt cao dù thể hiện hit quen thuộc.

Chiều 7/1, Tuấn Hưng lên tiếng về nguyên nhân sự cố, cho biết "xấu hổ" khi xem lại màn trình diễn của bản thân.

Tuấn Hưng hát 'Vẫn nhớ' cùng Bùi Lan Hương Tuấn Hưng, Bùi Lan Hương hát "Vẫn nhớ" (nhạc Hoa, Tuấn Hưng viết lời Việt). Video: TikTok/Kin Nguyễn

Theo ca sĩ, khi tập luyện, giọng hát của anh ổn định. Tuy nhiên, lúc bước ra sân khấu, anh lo lắng do lần đầu biểu diễn tại Nhà hát Hồ Gươm, chưa quen với không gian, hệ thống âm thanh. "Sân khấu có thiết kế rất hay nhưng khó cho tôi xử lý âm lượng của mình. Âm thanh phát ra ở nhà hát không lớn như ở các sân khấu tôi thường biểu diễn, vì thế tôi chưa quen cách điều chỉnh", ca sĩ nói.

Nhà hát Hồ Gươm có hệ thống âm thanh gồm loa Array và loa Constellation, nằm chìm trong tường, vòm, được thiết kế cách điệu hình lá lúa với các lỗ nhỏ như tổ ong, để khán giả tận hưởng âm thanh ở mọi góc. Thiết bị âm thanh được cung cấp bởi Công ty Meyer Sound Laboratories (Mỹ), từng trang bị cho các sân khấu Broadway và nhà hát trên khắp thế giới. Nhà hát phù hợp biểu diễn các loại hình nghệ thuật như opera, nhạc giao hưởng, nhạc kịch, nhạc dân tộc.

Ngoài ra, ca sĩ cho biết vướng việc gia đình trong ngày diễn do lo lễ 49 ngày mẹ anh qua đời. Ca sĩ bận rộn từ sáng đến chiều tối, chỉ kịp thay quần áo rồi đến địa điểm, nên ảnh hưởng phong độ biểu diễn.

Anh tiếc nuối vì đã chờ đợi chương trình từ lâu, xem đây là dịp trở lại sân khấu lớn sau thời gian đối mặt biến cố cá nhân, gồm ca phẫu thuật dây thanh quản và sự ra đi của mẹ. "Những bản thu gần đây cho thấy giọng tôi đã tốt hơn. Mong khán giả thông cảm, tôi sẽ cố gắng để lần sau hát hay hơn", anh nói.

Tuấn Hưng và Bùi Lan Hương trong chương trình. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Ở tuổi 47, Tuấn Hưng cho biết sống chậm lại, ưu tiên thời gian cho gia đình và âm nhạc. Anh hạn chế tụ tập bạn bè, tập thói quen đọc sách, viết lách. Ca sĩ nói không còn tiêu nhiều tiền, thích sống xa hoa như lúc trẻ. Thời gian chăm mẹ bệnh, anh từng xuống tóc quy y, tìm về Phật pháp.

Ca sĩ gần đây ra album Chạm, gồm 5 ca khúc do anh tự sáng tác trong thời gian cuộc sống nhiều thăng trầm. "Tôi nghĩ việc viết nhạc lúc này không phải để chứng tỏ điều gì mà để lưu giữ ký ức, khép lại một giai đoạn nhiều biến động và tự nhắc bản thân hướng về những điều tích cực", ca sĩ cho biết.

Tuấn Hưng hát 'Vẫn nhớ' cùng Hà Nhi Tuấn Hưng hát "Vẫn nhớ" cùng Hà Nhi năm 2023. Video: YouTube Lululola Show

Tuấn Hưng sinh năm 1978 ở Hà Nội, từng là thành viên nhóm nhạc Quả Dưa Hấu cùng Bằng Kiều, Tú Dưa, Tường Văn. Anh nổi tiếng với chất giọng trầm, khàn qua các ca khúc như Vũ điệu thần tiên, Anh nhớ em, Nắm lấy tay anh. Năm ngoái, anh gây chú ý khi tham gia showAnh trai vượt ngàn chông gai.

Ngoài ca hát, anh tham gia một số bộ phim như Cho một tình yêu (2010), Những nụ hôn rực rỡ (2010). Gần nhất, anh đóng vai phụ phim Đào, phở và piano. Năm ngoái, anh được chú ý khi tham gia show Anh trai vượt ngàn chông gai. Nghệ sĩ kết hôn bà xã Thu Hương năm 2014, có ba con Su Hào, 11 tuổi, Son, tám tuổi và Sâm, sáu tuổi.

