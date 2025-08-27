Tuần duyên Mỹ thu hơn 34 tấn ma túy, chất đầy boong tàu

Tuần duyên Mỹ tịch thu lượng ma túy lớn nhất lịch sử lực lượng với hơn 34 tấn cocaine và cần sa tại các vùng biển quốc tế trong hai tháng.

Tuần duyên Mỹ (USCG) ngày 25/8 bốc dỡ 34,5 tấn ma túy từ tàu tuần tra xuống cảng Everglades, Florida, gồm khoảng 28 tấn cocaine và 6,5 tấn cần sa, lớn nhất từ trước đến nay. Hình ảnh được công bố cho thấy các túi ma túy được xếp kín boong tàu trước khi bốc dỡ.

Lượng ma túy này được ước tính trị giá 473 triệu USD, bị thu giữ trong 19 chiến dịch truy quét trên vùng biển quốc tế gần Ecuador, Venezuela và Mexico từ ngày 26/6 đến 18/8. USCG đã chặn bắt 11 xuồng cao tốc vận chuyển ma túy, bắt 34 nghi phạm trong đợt truy quét mới.

Trong đó, chiến dịch Pacific Viper (Rắn lục Thái Bình Dương) ghi dấu vụ thu giữ ma túy lớn nhất trên vùng biển gần đảo Socorro, Mexico, khi USCG tịch thu tới 4 tấn cocaine.

Tuần duyên Mỹ tiến hành bốc dỡ 34,5 tấn ma túy ở Florida, ngày 25/8. Ảnh: X/US Coast Guard

Giới chức Mỹ cho biết lượng 28 tấn cocaine bị tịch thu có thể điều chế ra 23 triệu liều ma túy gây chết người tại Mỹ, đủ để "giết chết toàn bộ dân số bang Florida", bang đông dân thứ ba ở nước này.

Năm 2021, USCG từng thu giữ hơn 27 tấn ma túy, chủ yếu là cocaine, trị giá tới 1,4 tỷ USD, trong một chiến dịch truy quét. Hồi đầu tháng, Lực lượng Tuần tra Đường bộ Nam Dakota cũng lập kỷ lục khi thu giữ tới 94 kg ma túy đá từ một người nhập cư trái phép.

Đức Trung (Theo NY Post, AP)