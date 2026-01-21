Tự ý xây hạ tầng, rao bán hàng nghìn m2 đất nông lâm trường

Hà NộiHàng nghìn m2 đất nông lâm trường bị các đối tượng xây hạ tầng, tách thành nhiều thửa rao bán trái quy định trên mạng xã hội.

Hàng nghìn m2 đất nông lâm trường bị tách thửa rao bán trái pháp luật. Ảnh: UBND xã Phú Cát

Những ngày tháng 1, mảnh đất rộng hàng nghìn m2 tại xóm 3, thôn Long Phú, xã Phú Cát (Hà Nội) được làm đường bê tông, cắm mốc chia thành nhiều thửa đất nhỏ, nền đất san phẳng. Đây là khu vực đất có nguồn gốc giao khoán cho Công ty cổ phần chè Long Phú.

Trên mạng xã hội, một số đối tượng đã đăng bản đồ chia mảnh đất này làm 32 thửa và rao bán với nội dung "đất đẹp ở vị trí siêu tiềm năng mà giá chỉ vài triệu một m2, cách Hà Nội 35 phút di chuyển".

Chính quyền phá dỡ đường bê tông xây trái phép trên đất nông lâm trường. Ảnh: UBND xã Phú Cát

UBND xã Phú Cát xác định việc làm hạ tầng, phân lô, tách thửa trên là trái quy định. Cơ quan này đã phát thông báo cảnh báo người dân để tránh phát sinh việc mua bán đất có nguồn gốc nông lâm trường không đảm bảo các điều kiện theo quy định.

Theo đó, xã Phú Cát khuyến cáo người dân không nhận chuyển nhượng các thửa đất khi chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đất có nguồn gốc giao khoán từ Công ty cổ phần chè Long Phú, không nhận chuyển nhượng bằng hình thức lập vi bằng.

Xã Phú Cát cũng đề nghị Công ty cổ phần chè Long Phú kiểm tra, xác minh thông tin việc phân lô, tách thửa đồng thời rà soát lại hợp đồng giao khoán và tổ chức thanh lý hợp đồng giao khoán vi phạm.

Ông Đàm Công Lợi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã yêu cầu UBND xã, Công an xã và các bộ phận xác minh, làm rõ; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

UBND xã Phú Cát cũng đã giao công an xã làm rõ các đối tượng thực hiện việc phân lô, tách thửa, xây dựng hạ tầng, đăng tải thông tin bán đất trên mạng xã hội đối với các thửa đất trên.

Gia Chính