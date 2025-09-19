Tự phá thai lưu 33 tuần, sản phụ nguy kịch

Bắc NinhSản phụ 40 tuổi nhập viện sau khi tự phá thai lưu 33 tuần bằng thuốc dẫn đến trụy mạch, mất máu nặng, vỡ tử cung.

Ngày 19/9, đại diện Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh số 1 cho biết đây là lần thứ 5 người phụ nữ mang thai, 4 lần trước sinh thường. Đến tuần 33, chị phát hiện thai nhi không còn cử động nên đến phòng khám tư kiểm tra xác định thai đã chết lưu. Thay vì đến bệnh viện, người phụ nữ tự mua thuốc phá thai về nhà sử dụng.

Ngay sau đó, sản phụ khó thở, đau bụng dữ dội và da tái xanh. Khi được đưa đến bệnh viện, tình trạng người bệnh rất nghiêm trọng, huyết áp không đo được, mạch nhanh, khó bắt, âm đạo chảy máu đỏ sẫm.

Các bác sĩ chẩn đoán sản phụ bị sốc mất máu nặng, nghi ngờ vỡ tử cung. Kíp trực nhanh chóng hồi sức, truyền máu và hội chẩn để phẫu thuật. Khi mở ổ bụng bệnh nhân, các bác sĩ ghi nhận khoảng 3 lít máu cục và máu tươi tràn ngập. Túi thai nặng 1,8 kg đã đi qua vết vỡ tử cung, bệnh nhân rối loạn đông máu nặng.

Bệnh nhân điều trị tại viện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Để cầm máu và cứu sống người bệnh, các bác sĩ quyết định cắt tử cung bán phần. Sản phụ được hồi sức tích cực, truyền máu cấp tốc, điều trị rối loạn đông máu, sử dụng thuốc vận mạch và thở máy. Hiện, bệnh nhân qua nguy kịch.

Theo bác sĩ Đào Xuân Hiền, Phó Trưởng Khoa Hỗ trợ sinh sản, phá thai bằng thuốc chỉ an toàn khi thai nhi dưới 7 tuần tuổi và đã làm tổ trong tử cung. Phương pháp này phải được thực hiện dưới sự chỉ định, giám sát chặt chẽ của bác sĩ sản khoa. Việc tự ý mua thuốc về sử dụng tại nhà, đặc biệt khi thai đã lớn hoặc thai chết lưu, tiềm ẩn nguy cơ cao gây băng huyết, nhiễm trùng và đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng.

Bác sĩ cũng khuyến cáo sau khi phá thai, sản phụ cần nghỉ ngơi và dinh dưỡng hợp lý để cơ thể nhanh hồi phục, tái khám theo hướng dẫn để phòng tránh các biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản sau này.

Thúy Quỳnh